Os vereadores Fernando Hallberg, Pedro Sampaio e Policial Madril convocam, através do requerimento 358/2019, o Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Adelino Ribeiro, para que compareça à Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, no dia 2 de setembro, às 15h, no Plenário da Casa de Leis.

O secretário da pasta está sendo convocado para esclarecimentos referentes às reclamações da comunidade sobre iluminação pública do município.