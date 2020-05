Comida Boa: Retirada do Cartão em Toledo termina nesta sexta-feira (22)

Termina nesta sexta-feira (22) o prazo de retirada do Cartão Comida Boa nas 36 escolas municipais de Toledo. Famílias inscritas no CadÚnico que estão em situação de vulnerabilidade social com renda de meio salário mínimo per capita mensal têm direito ao voucher de R$ 50,00 por três meses para aquisição de produtos alimentícios em estabelecimentos conveniados.

Em Toledo, 6.130 unidades do cartão estão sendo distribuídos em ação coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família (SMAS) em parceria com a Secretaria de Educação. Para saber se está na lista do Comida Boa, o interessado deve consultar, por meio do número do CPF, este site clicando aqui.

Caso o nome esteja lá, somente o titular do CadÚnico deve procurar a escola municipal mais próxima de casa levando documento com foto e CPF, usando máscara e não ir acompanhado de crianças. No ato também será cadastrada uma senha para o cartão, o qual só poderá ser usado em empresas varejistas do ramo alimentício.

O Cartão Comida Boa é feito de papel e possui um QR Code, mecanismo que impede fraudes. Para usá-lo, basta o beneficiário chegar a um dos 25 estabelecimentos de Toledo que estão conveniados, apresentar o cartão que terá o código lido pelo aplicativo instalado no celular ou tablet da empresa, o qual solicitará uma senha. Se esta estiver correta, a compra é finalizada.