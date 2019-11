O ator de Penedo, no Sul do RJ, Raphael Bruno idealizou mais de 300 vídeos pelo YouTube. O mesmo é finalista do Prêmio Olho Vivo, na categoria internet. Versátil, o artista é escritor, poeta, jornalista e entre outras atribuições. Raphael sempre reinventa a cada novo vídeo com mais de 200 personagens. Abaixo está o vídeo do comediante:

Informe publicitário