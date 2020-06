Com Thiago Silva e sem Cavani, PSG volta aos treinos

Paris – Após três meses parado, o Paris Saint-Germain retomou suas atividades nessa segunda-feira (22) com um só objetivo: se preparar para ser finalmente campeão da Champions League.

A Uefa anunciou que o torneio será retomado a partir de 12 de agosto, em Portugal, com jogos únicos das quartas de final em diante. A final será dia 23, no estádio da Luz, em Lisboa. Para o PSG, significa que restam apenas três partidas.

O time terá pouco mais de um mês de preparação. A programação prevê três dias de exames físicos e médicos até amanhã (24). A partir de quinta, os jogadores vão formar pequenos grupos para atividades no campo.

De acordo com o jornal “L’Equipe”, o zagueiro Thiago Silva foi uma das surpresas ao se reapresentar. O contrato dele se encerra na próxima semana, mas ele está negociando com o clube um aditivo para que ele possa jogar a Champions. Depois, ele será liberado. Já o uruguaio Edinson Cavani e o belga Thomas Meunier não fizeram um acordo e não se apresentaram.

Neymar e Mbappé, as duas maiores estrelas do elenco, também se reapresentaram e ficaram por cerca de dez minutos no centro de treinamento. Segundo o jornal, ontem foi feita apenas a triagem para covid-19.