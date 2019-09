Com teste na F-4, Muggiati começa nova fase na carreira

Ao testar um monoposto da Fórmula 4 no último fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, o curitibano José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, dá início a uma nova fase na sua carreira. A partir de agora, o atual campeão brasileiro de kart na categoria Graduados passa a pensar no futuro, tendo a F-4 como opção.

Muggiati destaca que o treino de Londrina foi muito proveitoso. Ele explica que os conhecimentos do kart exercem muita influência no acerto do carro, mas que a pilotagem muda um pouco, pois não pode ser agressivo nas curvas. “Fiquei contente com o primeiro teste. As melhoras foram sentidas a cada volta e a cada vez que íamos à pista. No fim do dia já estava muito rápido, dentro do planejado pela equipe. Faremos novos testes nos próximos meses para decidirmos o que faremos nas próximas temporadas”, informa Muggiati.