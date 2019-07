Com frio intenso, ginásio vira abrigo

Toledo – A Prefeitura de Toledo disponibilizou o uso do Ginásio de Esportes Aldanir Rossoni, antigo CCR, para pessoas em situação de rua no fim de semana. A ação foi motivada pela onda de frio iniciada na sexta-feira (5). O horário de acesso ao local para o pernoite é das 19h30 às 22h, podendo permanecer até as 7h.

No ginásio, o morador dispõe de colchão, banho quente, alimentação e também recebe agasalho e cobertor, frutos de doações. Caso as temperaturas voltem a ficar mais baixas, a prefeitura retorna com essa ação lembrando que somente nas noites de frio intenso. Um novo local será preparado para atender as pessoas que estão em situação de rua.

Além de secretarias municipais, a ação contou com a participação de organizações da comunidade e voluntários.

Conforme a secretária de Assistência Social, Marisa Cardoso, nas três noites a média foi de oito a dez moradores de rua. Os perfis das pessoas atendidas são variados, muitos já são acompanhados pelo Creas II que atende pessoas em situação de rua, Serviço Especializado em Abordagem Social.

“A solidariedade faz bem a quem dá e a quem recebe. Foi uma ação importante e quero agradecer a todos que colaboraram. Estamos preparando um novo espaço mais adequado caso o frio intenso retorne”, informa a secretária.

Doações

Com a divulgação do abrigo, muitas pessoas se deslocaram até o CCR levando doação de roupas, calçados, cobertores e alimentos. Conforme a secretária, roupas e calçados serão repassados aos moradores de ruas pela equipe do Creas II. Já os alimentos serão destinados a Embaixada Solidária.

Casa de Passagem

Em breve Toledo terá uma Casa de Passagem. Os projetos complementares estão quase concluídos. Para colocar em funcionamento é realizada uma força-tarefa envolvendo diversas secretarias.