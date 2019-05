Coluna Bandeirada do dia 24 de maio de 2019

Muggiati busca título da Graduados

O curitibano José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, disputa neste sábado a quarta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, no Kartódromo Delci Damian. Ele busca seu primeiro título na Graduados, categoria que está estreando nesta temporada. Muggiati é o vice-líder, com 42 pontos, seis a menos do que o líder Murillo Fiore.

Júnior Flores está como a mão na taça

José Flores Júnior, de Foz do Iguaçu, está literalmente com a mão na taça de campeão da categoria Novatos no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Ele só precisa de um ponto dos 22 que serão disputados nas duas baterias da quarta e última etapa da competição, a ser disputada neste sábado no Kartódromo Delci Damian.

Júnior Flores destaca que, mesmo precisando de um ponto, vai competir normalmente, buscando a vitória e usar a etapa para intensificar os testes para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em Cascavel de 15 a 27 de julho. “A decisão do Metropolitano será um grande teste para o Brasileiro. Depois deste fim de semana só teremos o Open para no próximo mês. Por isso quero aproveitar ao máximo e dar o maior número de voltas possíveis nesta sexta-feira e sábado”, completa o piloto da equipe Auto Posto Damo.

Júnior Flores lidera a classificação da categoria Novatos, com 62 pontos, 22 a mais do que o catarinense Gustavo Moura. José Antonio Neto ocupa a terceira colocação, com 16 pontos, ao passo que Gustavo Vascelli é o quarto, com 9; e Gabriel Maes Hanel, é o quinto colocado, com 8 pontos.

Final do Metropolitano será bom teste para o Brasileiro

Com sol ou com chuva, a Final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, que será disputada neste sábado, será um bom teste para o Campeonato Brasileiro, marcado para de 15 a 27 de julho, no Kartódromo Delci Damian.

Pilotos do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo disputam a prova e testam o equipamento para o Brasileiro. Com isso, o teste será também para os organizadores, que observarão os itens de segurança.

A programação prevê treinos durante todo o dia de hoje e sábado. As provas das categorias da manhã serão a partir das 10h, indo à pista, pela ordem, as categorias Mirim/Cadete, Sênior A/Sênior B, Júnior/Graduados e Shifter. À tarde, as provas começam às 16, e terão esta ordem: Júnior Menor/Novatos, Super Sênior, F-4 Graduados/F-4 Sênior/F-4 Super Sênior e Super F-4.

Drugovich

Osvaldo Drugovich Júnior, de Maringá, vice-líder da categoria Super Sênior, com 37 pontos, três a menos do que Márcio do Lago, que lidera, luta pelo título e espera que desta vez quebras não lhe atrapalhem. Na etapa anterior, ele abandonou na segunda bateria. A disputa será na base do quem chega na frente será campeão.

Terminar a prova é a meta de Milton Santos

Terminar a prova deste sábado na quarta etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel é a meta do vice-líder da categoria F-4 Super Milton dos Santos. Ele tem 44 pontos, contra 53 do líder Luís César Schroeder, de Umuarama.

Depois de ter problemas nas duas últimas etapas, Milton Santos espera terminar a prova deste sábado: “Terminando a prova, e dependendo da combinação de alguns resultados, poderei ser campeão”, completa Milton Santos, da equipe MJ Cars.

Rali Paraná

A segunda etapa do Rali Paraná/Campeonato Paranaense de Rali de Regularidade 4×4 será disputada amanhã, em Ponta Grossa.

Arrancada

Também em Ponta Grossa, será disputada amanhã a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra.

Área 45

A partir das 18h de hoje, o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, terá treinamento de arrancada da Área 45.