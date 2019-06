Coluna Bandeirada do dia 14 de junho de 2019

Lucas Mendes disputa o Troféu Academia

Depois de boas atuações no Sul-Americano e na Copa São Paulo da Granja Viana, o mato-grossense Lucas Mendes (Tube/Cobra D’Água/MCD/Oakley/Maresia) disputa de hoje a domingo a segunda etapa do Troféu Academia CIK/FIA, no Kartódromo de Napoli, na Itália. Lucas ocupa a décima colocação após a etapa da Alemanha.

Paranaense Light de Kart tem provas equilibradas em Londrina

A segunda etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart, disputada sábado no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, mostrou que a temporada deste ano será equilibrada. A promoção e a organização da prova foram da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Das sete categorias disputadas na segunda etapa, somente na Sênior B, Lucas Garcia Cid repetiu a vitória da primeira etapa. Nas demais, os vencedores ganharam pela primeira vez e equilibram a classificação. Os vencedores foram Luiz Fernando Berbel na categoria Sprinter; Sérgio Hayash, na F-4 Super Sênior; Gabriel Sgarioni, F-4 Graduados; Enzo Brustello Ranieri, na Cadete; Carlos Saderi, na Super Sênior; Carlos E. Souza “SG”, na Sênior A; e Lucas Garcia Cid na categoria Sênior B.

A terceira etapa do Metropolitano Light de Kart está marcada para os dias 30 e 31 de agosto, novamente em Londrina.

Resultados da 2ª etapa do Paranaense Light de Kart

Categoria Sprinter

Pos. Pilotos Pontos

1º) Luiz Fernando Berbel 39

2º) Samuel Cruz 37

3º) Raphael Futsuki 32

4º) Sabely Cruz 30

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Sergio Hayash 39

2º) Olívio Carlos Perin 31

3º) Emílio Vicente Júnior 31

4º) Fernando Setogute 30

5º) Gustavo Eduardo Vitorino 29

6º) João S. Yokoyama 27

7º) Ênio de Freitas Menezes 27

8º) Luiz Sato 24

9º) Orival B. de Oliveira 6

Categoria F-4 Graduados

1º) Gabriel Sgarioni 41

2º) Rodrigo Baldibia 33

3º) Jaime Silva Junkes 30

4º) Eduardo Ribas Giglio 22

5º) Luiz Carlos Lucatto Filho 19

6º) Antonio D. V. Orthunho 17

7º) Lisandro Curti Chenso 16

8º) João Grabriel Pimpão 11

Categoria Cadete

1º) Enzo Brustello Ranieri 38

2º) Akyu Myasava 37

3º) Danilo G. Machado 31

4º) Lucas Bauab Vasconcelos 29

5º) Gabriel Moreira 27

6º) Davi Fleming de Alkmin 13

7º) Bruno Henrique Pulqueri 0

Categoria Super Sênior

1º) Carlos Saderi 41

2º) Doglas Pierosan 33

3º) Amilcar Mugnani 30

4º) Antonio Oliveira Júnior 29

5º) Fernando Scotti 27

6º) Marcelo Carani 26

7º) Manoel Queiroz 22

8º) Jedson Vicente 0

Categoria Sênior A

1º) Carlos E. Souza “SG” 41

2º) Júlio Conte 32

3º) Nathan Brito 32

4º) João Luís Pocay 22

5º) José R. Pontalti Júnior 11

6º) Mauro Carvalho Júnior 0

Categoria Sênior B

1º) Lucas Garcia Cid 41

2º) Marcelo Owada 34

3º) Marcelo Carani 31

4º) Gustavo Vacelli 13

5º) Thiago Tobias Lopes 0

Paulo Bento

O carro de Paulo Bento não ficou pronto e ele estará ausente de mais uma etapa do Turismo Nacional. A terceira etapa será disputada neste sábado no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

Endurance

O Endurance Brasil volta a acelerar neste fim de semana em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, com a terceira etapa da temporada 2019. Xandy e Xandinho Negrão, a bordo da Mercedes AMG GT3 nº 09, chegam na liderança da tabela, tanto na categoria GT3, quanto na geral, e têm a meta de buscar mais um excelente resultado no circuito que recebe a prova de três horas de duração.

Luiz Floss

O gaúcho Luiz Otávio Floss (Incia/JR Materiais de Construção) disputa neste sábado a terceira etapa do Endurance Brasil, competindo com um carro AJR da equipe JLM Racing. Esta será a primeira experiência de Luiz Otávio Floss no Autódromo de Santa Cruz do Sul, que conta com um traçado de 3.531 metros e 14 curvas de alta, média e baixa velocidades.

Pipo Derani

O brasileiro Pipo Derani retorna às 24 Horas de Le Mans neste sábado e domingo e disputa pela quinta vez a lendária prova, agora pela equipe norte-americana Risi Competizione a bordo da Ferrari 488 LM GTE-Pro de número 89, que este ano estará com a carenagem toda azul. A largada será sábado, às 10h (horário de Brasília). Vencedor das 12 Horas de Sebring pela terceira vez este ano (2016, 18 e 19), Derani estará em Le Mans ao lado do inglês Oliver Jarvis e do francês Jules Gounon. O brasileiro tem como melhor resultado na prova o segundo lugar em 2017 com a equipe oficial da Ford. No ano passado, foi o quinto colocado já a bordo de uma Ferrari 488.