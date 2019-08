Coluna Bandeirada do dia 14 de agosto de 2019

Firás Fahs vence e vai à vice-liderança

Na primeira prova após o Campeonato Brasileiro de Kart, Firás Fahs dominou a categoria Cadete na terceira etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu, disputada sábado no Adrena Kart. Ele largou na pole position, venceu as duas baterias e fez a melhor volta da prova. Akyu Myasava foi o segundo colocado, seguido de Vitor Cartieri, Ana Maria e Vinicius Martins, que, pela ordem, fecharam os cinco primeiros colocados da prova.

Com a vitória, Firás assumiu a vice-liderança do campeonato, com 55 pontos, ficando a três de Vitor Cartieri, que passa a ser o novo líder.

Segundo Firás Fahs, a prova do Citadino de Foz foi importante porque lhe recolocou na prova pelo título. Com a vitória, ele saltou da quinta colocação para a vice-liderança, com 55 pontos, e fica a três de Vitor Cartieri, que passa a ser o novo líder. “Andamos no ritmo do Brasileiro. O equipamento foi perfeito e agora vamos brigar pelo título nas duas próximas etapas”, acentua o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção.

Classificação

A classificação da categoria Cadete no Citadino de Foz do Iguaçu é a seguinte, depois de três etapas: 1º) Vitor Cartieri, com 58 pontos; 2º) Firás Fahs, 55; 3º) Julio Enrique Brito, 54; 4º) Pedro Cabopianco, 49; 5º) Vinicius Martins, 48; 6º) Ana Maria, 32; e 7º) Akyu Myasava, com 20 pontos.

A quarta e penúltima etapa do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu está marcada para o dia 28 de setembro.

Santa Cruz do Sul abre 3ª fase da Copa Truck

O apaixonado público gaúcho terá mais um fim de semana de velocidade para curtir. A partir desta sexta-feira, o Autódromo de Santa Cruz do Sul recebe toda a movimentação da quinta etapa da Copa Truck, com a abertura da terceira das quatro fases classificatórias para a Grande Final. Serão, pelo menos, 23 caminhões disputando os pontos que servem de passaporte ao título.

A equipe AM Motorsport chega com seus três caminhões completamente renovados com o desenvolvimento de peças e motores com mais tecnologia e muitos testes. Já com André Marques classificado para a Grande Final, a equipe trabalha agora para classificar também Débora Rodrigues e Wellington Cirino.

Maior conquistador de pole position da história das corridas de caminhão, Wellington Cirino também quer a reação a partir de Santa Cruz do Sul. “Tem sido uma temporada de resultados bons nos treinos nem tão bons nas corridas. Precisamos reverter isso, pensando no campeonato. Todo o trabalho de desenvolvimento no caminhão faz a expectativa aumentar em termos de classificação para a Grande Final”, comenta Wellington Cirino, que tem na pista de Santa Cruz do Sul uma de suas preferidas.

O paranaense Wellington Cirino quer a reação na atual temporada a partir de Santa Cruz do Sul – Crédito: Divulgação

Luigi Di Lazzaro

Líder da Copa São Paulo KGV na categoria Rotax Mini Max, o mineiro Luigi Di Lazzaro (Sicoob/Credivass/Anilag/Techspeed) brilhou mais uma vez no último sábado, quando foi disputada a sétima etapa da competição. E, com uma pole position e duas vitórias, o jovem piloto novamente abriu vantagem na tabela de classificação do campeonato. Classificado para disputar o Rotax Max Challenge International Trophy, Luigi Di Lazzaro viajará na próxima semana para Le Mans, na França, onde disputará esta competição de 20 a 24 deste mês.

Sprint Race

A Sprint Race está de volta a Londrina. A acolhedora cidade do norte paranaense, que receberá uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, é a quinta etapa da temporada e marca o início da segunda metade do campeonato de 2019. A tradicional Corrida Noturna será nos dias 6 e 7 de setembro.

Senna aposta em esquema mais “enxuto”

Com dois novos companheiros, o francês Norman Nato e o norte-americano de origem brasileira Gustavo Menezes, Bruno Senna acredita poderá cumprir uma segunda temporada melhor no Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. A Rebellion reduziu suas operações para somente um carro e a possibilidade de contar com a atenção total do time é que alimenta a sua expectativa. “Vamos poder trabalhar com exclusividade no desenvolvimento do carro, que ainda não está totalmente maximizado, e quem sabe brigar mais de perto com a Toyota”, explicou Senna. A segunda supertemporada será aberta dia 1º de setembro, com as 4 Horas de Silverstone.