Coluna Bandeirada do dia 13 de junho de 2019

Paranaenses buscam nova vitória no Endurance Brasil

O Team Ginetta Brasil está pronto para mais um desafio na Império Endurance Brasil 2019, com a terceira etapa que será realizada amanhã e sábado no Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Depois do quarto lugar em Curitiba e a vitória em Goiânia na categoria P1, a equipe dos pilotos Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim já está com seu protótipo Ginetta G57 revisado e pronto para disputar as Três Horas de Santa Cruz do Sul.

A primeira vitória na categoria P1 e a durabilidade do carro deixaram todos no Team Ginetta Brasil empolgados para a corrida deste sábado, que deve reunir quase 40 carros em seu grid.

A participação do Team Ginetta Brasil foi muito boa em Goiânia, mas poderia ter sido melhor na segunda etapa do Império Endurance Brasil 2019. Durante as Quatro Horas de Goiânia, realizada no dia 25 de maio, o piloto Fábio Ebrahim largou com o protótipo Ginetta G57 do quarto lugar do grid, assumiu a segunda posição na Geral nas primeiras voltas e fez uma boa primeira participação. Na segunda tocada, Wagner Ebrahim assumiu o comando do carro com 40 voltas e com 12 voltas percorridas assumiu a liderança na Geral. Na volta 84, Pedrinho Aguiar assumiu o G57, retornando à pista em terceiro lugar e na volta 92 voltou à liderança. Na última troca de pilotos, a equipe perdeu um minuto a mais na parada nos boxes, para apertar os parafusos que prendem o volante, perdendo a liderança na Geral. Mesmo assim, Wagner Ebrahim fez boa corrida e concluiu a prova em segundo na Geral e em primeiro na categoria P1.

Para a terceira etapa em Santa Cruz do Sul, o Team Ginetta Brasil já fez uma revisão geral no Ginetta G57, que está pronto para mais esse desafio nas Três Horas de Santa Cruz do Sul. O ponto forte da equipe é a durabilidade e a constância em alta performance do G57 durante as corridas, que tem surpreendido a todos, em especial os pilotos Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim, que não veem a hora de voltarem à pista.

A equipe conta com o patrocínio da Construtora Álvaro Aguiar, apoio da Motul, da Valorem e do GT Shine e pneus oficiais da Yokohama.

Classificação

Com duas etapas realizadas, em Curitiba e Goiânia, a classificação da Império Endurance Brasil 2019, na Categoria P1, é a seguinte: 1º) Pedro Queirolo/David Muffato (P1 – AJR), com 170 pontos; 2º) Wagner Ebrahim/Pedro Aguiar/Fábio Ebrahim (P1 – Ginetta G57), 165; 3º) Vicente Orige/Carlos Kray/Tarso Marques (P1 – AJR), 100; e 4º) Nilson Ribeiro/José Ribeiro (P1 – AJR), com 65 pontos.

Erechim

Foi realizada terça-feira a entrega oficial dos alimentos arrecadados durante a realização do Rali de Erechim deste ano. O repasse foi feito ao programa Mesa Brasil, do Sesc Erechim, entidade que, com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Rotaract Club Erechim Paiol Grande, realizou o trabalho de coleta das doações, junto ao Parque da Accie, no acesso aos superprimes do evento realizado no início do mês. Durante o Rali de Erechim, realizado nos dias 1º e 2 deste mês, foram arrecadados 10,5 mil quilos de alimentos.

Rodada tripla

O Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, receberá neste fim de semana as disputas da quinta rodada da Copa São Paulo Light de Kart 2019. A competição, que tem neste ano a 17ª temporada, foi iniciada no Kartódromo de Interlagos, que já recebeu duas provas neste ano. Diferente das disputas dos meses anteriores, a rodada de junho do Light marca o meio da temporada e, desta forma, tem um atrativo especial. Cada categoria participará de três baterias no mesmo dia fazendo com que os pilotos completem uma extensa quilometragem de corridas.

Farfus disputa as 24 Horas de Le Mans

Augusto Farfus terá um mês de junho extremamente agitado dentro das pistas. Sábado e domingo o curitibano disputa as 24 Horas de Le Mans, na prova que marca o encerramento da Super Temporada 2018/2019 do WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e também a despedida da BMW do campeonato. Ele formará dupla com o português Antonio Félix da Costa. Já na semana seguinte, segue para Nürburgring, onde corre mais uma tradicional prova de 24 Horas e também participa da etapa do WTCR no mesmo evento. Por conta dessa maratona, a preparação do curitibano foi intensa e a expectativa de bons resultados também é grande.