Coluna Bandeirada do dia 11 de junho de 2019

Daniel Serra mantém a liderança da Stock Car

Thiago Camilo e Ricardo Mauricio foram os grandes vencedores das duas corridas disputadas na etapa de Londrina, a quarta da temporada 2019 da Stock Car. Com o abandono de Daniel Serra e as dificuldades mecânicas enfrentadas por Rubens Barrichello, líder e segundo colocado na tabela, os dois vencedores no Autódromo Ayrton Senna deram novos contornos para a briga pelo título. Serra mantém a liderança e deixa Londrina com 125 pontos, contra 118 de Barrichello, 116 de Mauricio e 109 de Camilo.

Largando da pole position pela quarta vez consecutiva, Camilo fez prevalecer a posição de honra na primeira corrida do dia e conseguiu liderar de ponta a ponta. Valdeno Brito foi o segundo colocado, seguido de Julio Campos e Daniel Serra.

A segunda prova do domingo foi marcada por diversos toques entre os competidores, com disputas nas quais os pilotos assumiram muitos riscos. Com os dez primeiros da primeira prova tendo suas posições invertidas no grid, Ricardo Mauricio, que chegou em sétimo na corrida inicial, saiu do quarto lugar na segunda largada. Ao longo da prova complementar, o bicampeão da Stock Car viu funcionar sua estratégia de reabastecer mais que os concorrentes na primeira corrida. Com o procedimento, Maurício economizou tempo no pit stop da segunda prova, ganhando segundos preciosos que lhe garantiram a ultrapassagem durante o pit stop obrigatório sobre o então líder da prova, Átila Abreu. Foi sua primeira vitória desde 2017. O jovem Bruno Baptista, de 21 anos, surpreendeu ao chegar em segundo, a menos de meio segundo de Ricardinho Mauricio, fazendo também a melhor volta da corrida. Átila Abreu, que obteve seu primeiro pódio desde a etapa de Londrina do ano passado, quando venceu na cidade paranaense, ficou em terceiro, seguido de perto por Bia Figueiredo, em seu melhor resultado na carreira na Stock Car.

Classificação do campeonato/10 primeiros

Pos. Piloto Pontos

1º) Daniel Serra 125

2º) Rubens Barrichello 118

3º) Ricardo Mauricio 116

4º) Thiago Camilo 109

5º) Felipe Fraga 94

6º) Julio Campos 91

7º) Marcos Gomes 87

8º) Gabriel Casagrande 77

9º) Max Wilson 69

10º) Nelsinho Piquet 55

Polêmica na Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o GP do Canadá, disputado domingo, mas não o levou. Ele foi punido pelos comissários por ter escapado da pista e voltado de forma perigosa à frente do inglês Lewis Hamilton, que terminou em segundo e ficou com a vitória. Vettel ficou com a segunda colocação e seu companheiro na Ferrari, Charles Leclerc, foi o terceiro colocado. Depois de sete etapas, o Mundial de Pilotos tem Lewis Hamilton como líder, com 162 pontos, seguido Valtteri Bottas, seu companheiro na Marcedes, com 132. Vettel é o terceiro colocado, com 100 pontos, ao passo que Max Verstappen, da Red Bull, é o quarto, com 88 pontos.

Matheus Iorio quebra a invencibilidade de Salas

Campeão da F-3 Brasil em 2017 e um dos destaques da nova geração do automobilismo brasileiro, Matheus Iorio conquistou domingo sua primeira vitória na Stock Light. O piloto da Crown Racing venceu a prova que concluiu a rodada dupla de Londrina e triunfou tanto no geral quanto na divisão de estreantes.

Com a vitória, Matheus quebrou a invencibilidade de Guilherme Salas, que ganhou a prova do sábado à tarde, em Londrina, acumulando cinco vitórias seguidas nas três rodadas duplas.

Em uma corrida tranquila, Iorio tomou a ponta do pole Gustavo Myasava nas primeiras voltas e segurou o rival na marra. Mas antes da definição a dupla ganhou a companhia de Pietro Rimbano e Marco Cozzi na disputa quádrupla pela vitória. A briga foi decidida quando Myasava e Rimbano se chocaram, o que provocou a rodada de Myasava e a punição de Rimbano com um drive-through.

Sétimo colocado na corrida de domingo, Guilherme Salas, que ganhou no sábado, manteve a liderança do campeonato com 146 pontos, seguido por Gustavo Frigotto, com 113. Iorio está em nono, com 63.

A próxima rodada dupla da Stock Light acontece somente no dia 25 de agosto na programação a Corrida do Milhão, em Interlagos.

Classificação do campeonato/10 primeiros

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme Salas 146

2º) Gustavo Frigotto 113

3º) Marco Cozzi 98

4º) Marcio Campos 74

5º) Raphael Abbate 72

6º) Lukas Moraes 66

7º) Raphael Reis 64

8º) Gabriel Robe 63

9º) Matheus Iorio 63

10º) Diego Ramos 59