Coluna Bandeirada do dia 08 de junho de 2019

Edgar Bueno inicia preparação

O cascavelense Edgar Bueno Neto, da equipe Havan, iniciou nessa sexta-feira no Kartódromo Delci Damian sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel. Edgar irá disputar a categoria Shifter e tem como meta estar entre os cinco primeiros colocados da competição nacional. Pilotos de São Paulo, Curitiba e Pato Branco treinam hoje no kartódromo cascavelense.

Paranaense Light de Kart terá a 2ª etapa neste sábado, em Londrina

O Campeonato Paranaense Light de Kart terá prosseguimento neste sábado no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Toda a programação, incluindo treinos livres, treinos classificatórios e provas, será neste sábado.

A competição será válida também pela segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Londrina. A promoção e organização são da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Com uma etapa disputada, os lideres são Davi Fleming Alkmin, na categoria Cadete; Samuel Cruz, na Sprinter; Pedro Saderi, na Máster; Eduardo Ribas Giglio, na F-4 Graduados; e Fernando Setogute, na F-4 Sênior.

Classificação do campeonato/5 primeiros

Categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Davi Alkmin 39

2º) Enzo Ranieri 38

3º) Lucas Bauab Vasconcelos 31

Gabriel Moreira 31

5º) Luiz Felipe Mendes 21

Categoria Sprinter

1º) Samuel Cruz 41

2º) Luiz Fernando Berbel 36

3º) Raphael Futsuki 34

4º) Nicolas Men 31

Categoria Máster

1º) Pedro Saderi 39

2º) Júlio Conte 37

3º) Carlos Eduardo de Souza 33

4º) Mauro Carvalho Júnior 30

5º) Carlos Saderi 28

Categoria F-4 Graduados

1º) Eduardo Ribas Giglio 39

2º) Gabriel Sgarioni 34

3º) Gustavo Henrique Garcia Berti 33

João Fernando Rapcham 33

5º) Marcos Trancozo, 31

Categoria F-4 Sênior

1º) Fernando Setogute 42

2º) Sérgio Hayashi 33

3º) Newton do Valle 31

Olívio Carlos Perin 31

5º) Gustavo Eduardo Vitorino 28

8º) João Yokoyama, com 20 pontos

MRF terá pilotos no autódromo e no kartódromo de Londrina

A equipe MRF estará com todos os seus pilotos e o staff técnico neste fim de semana em Londrina, uma vez que a escuderia marcará presença no autódromo, onde será disputada a terceira etapa da Stock Light, e no kartódromo, que sedia a segunda etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart.

No autódromo, estarão competindo na primeira prova da rodada dupla de Londrina da Stock Car, com largada às 15h15 deste sábado, Gustavo Myasava e Gabriel Robe, pela equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma; e Leonardo Sanchez e Lauro Traldi, pela equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola. A segunda prova da Stock Light será no domingo, com largada prevista para as 8h55.

Já pela equipe MRF/EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, Akyu Myasava disputará neste sábado no Kartódromo Luigi Borghesi, anexo ao autódromo, a segunda etapa do Campeonato Paranaense Light.

Transcatarina

Contagem regressiva para o 11º Transcatarina. Faltam 32 dias para que pilotos e navegadores se encontrem na cidade de Fraiburgo (SC), e dar início a um dos maiores eventos off-roads do País. E vem aí uma edição que vai entrar para a história, com direito a show de encerramento com os cantores sertanejos Fernando e Sorocaba, na Vila Germânica, em Blumenau (SC). Seja com lama ou poeira, de 9 a 13 de julho a aventura está garantida para as categorias Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light, Turismo Iniciante e Pais e Filhos (de competição).

Edson Bento

O ex-piloto Edison Bento, pai do piloto Paulo Bento e parceiro desta coluna, está na Holanda, onde foi receber o prêmio de terceiro maior vendedor New Holland do Brasil. O detalhe é que o primeiro e o segundo colocado tiveram as vendas de várias filiares e Edison de apenas uma, a Metropolitana, de Cascavel.

Stock Car

A temperatura na casa dos 28ºC e o asfalto de composição diferente em alguns trechos foram os temperos de um dia bastante trabalhoso para as equipes da Stock Car em Londrina. Dono das três poles registradas até agora, Thiago Camilo fez o melhor tempo no combinado das duas sessões realizadas nessa sexta-feira, com uma “volta voadora” em 1m10s510.