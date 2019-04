Coluna Bandeirada do dia 02 de abril de 2019

Paulo Bento fica otimista após Londrina

Mesmo não pontuando na etapa de abertura do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6, disputado sábado em Londrina, o cascavelense Paulo Bento está otimista para a sequência do campeonato.

Paulo explica que teve problemas nos treinos classificatórios e largou dos boxes, o que representou a 41ª posição do grid. Ele realizou excelente prova e entregou o carro para o goiano Mathias Pinheiro em 14º. Em sua prova, Mathias voltou a enfrentar problemas com o carro. “Mesmo com todos os problemas e com o carro meio original, sentimos que podemos fazer um bom campeonato. Para a próxima etapa, em Guaporé, iremos melhorar os amortecedores e certamente o Fiat Mobi estará na briga pela vitória”, adianta Paulo Bento.

Reunião

A nova diretoria do Automóvel Clube de Cascavel se reuniu pela primeira vez ontem à noite para elaborar a linha de ação para os próximos dois anos. O primeiro evento será nos dias 13 e 14 deste mês, com a abertura dos Campeonatos Metropolitano e Paranaense.

Felipe Carvalho é sexto

Competindo com um Chevrolet Onix, Felipe Carvalho conquistou um sexto lugar na etapa de abertura do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6.

O piloto da equipe Sensei ganhou a primeira prova da categoria 1A, teve o radiador furado na segunda e na última terminou sem freios. Na soma de pontos das três, conquistou o sexto lugar. “Foi um bom resultado diante de todos os problemas que tivemos em Londrina”, completa Felipe Carvalho.

Stock Light mescla TV com estratégia digital em 2019

Protagonista de algumas das corridas mais emocionantes do automobilismo nacional, a Stock Light anunciou ontem o pacote de transmissão para a temporada 2019. Principal formadora de talentos para a Stock Car, a Stock Light terá as oito etapas em rodada dupla exibidas ao vivo pelo canal BandSports (cabo) e pelo portal Terra, com uma hora de transmissão tanto nas provas de sábado quanto nas de domingo. A geração de imagens será da Master/Catve, de Cascavel. A temporada começa neste sábado e domingo, no Autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul. “A Stock Light é muito mais do que apenas o estágio final dos melhores jovens talentos do Brasil antes de chegar à Stock Car”, resume Carlos Col, CEO da Vicar, promotora dos dois campeonatos.

A exemplo da categoria principal, a Stock Light também terá transmissões no Facebook e Youtube: o 2º treino livre e o classificatório serão mostrados para os fãs da Light nas duas plataformas.

Endurance

Foram 153 voltas para se conhecer o primeiro vencedor de 2019 da temporada do Império Endurance Brasil, que abriu sábado seu calendário com as Quatro Horas de Curitiba, em um final cinematográfico, onde três décimos de segundo de diferença deram a vitória ao ex-F1 Tarso Marques, Vicente Orige e Carlos Kray, com o AJR nº 88, da JLM Racing, em cima da Mercedes AMG GT3 nº 09, de Xandinho e Xandy Negrão, em uma disputa eletrizante e troca de lideranças da largada até a linha de chegada, em uma corrida marcada por oito intervenções do safety car. Ao todo, 33 carros compuseram o grid, composto pela geral e mais sete categorias.

Enduro

A 23ª edição do Enduro das Cachoeiras foi realizada com sucesso sábado e domingo, em União da Vitória. Valendo pela abertura do Paranaense de Enduro de Regularidade e também por etapas da Copa Brasil e Sul-Brasileiro da modalidade, o evento atraiu alguns dos melhores pilotos do país para disputas acirradíssimas pelo percurso de 230 quilômetros. Os ganhadores na Copa Brasil e no Sul-Brasileiro foram: Guilherme Cascaes na categoria Master; Pablo Zanchet, na Sênior; Alessandro Costa, na Over 40; Ewerton de Lucena, na Brasil; Franciel Caldart, na Júnior; Tito Zanin, na Over 45; Pericles Dutra, na Over 50; Vlademir Smaniotto, na Over 55; George Parik, na Over 60; Lucio Metzdorf Filho, na Novatos; e Bernardo Lima e Etevaldo Borghezan, na categoria Duplas.

Paranaense

Já no Paranaense de Enduro, os que garantiram o lugar mais alto do pódio foram: Emerson “Bombadinho” Loth, na categoria Master; Pericles Dutra, na Sênior; Alessandro Costa, na Over 40; Vitor Aliot da Cosa, na Júnior; Gilso Moraes, na Over 45; Nereo Paludo, na Over 50; Rosni Visentin Ferreira, na Over 55; Ademir Teixeira, na Over 60; e Eduardo Antonio Froza na categoria Novatos.