Collet disputa provas virtuais

A pandemia causada pelo coronavírus em todo o mundo provocou uma paralisação sem precedentes no esporte e eventos em geral. No esporte a motor, pilotos têm se unido em corridas virtuais, proporcionando entretenimento para os fãs, expondo as marcas de seus patrocinadores em seus carros virtuais e atraindo cada vez mais público. O brasileiro Caio Collet, integrante do programa Renault Sport Academy e que disputará sua segunda temporada na Fórmula Renault Eurocup, tem sido um dos pilotos assíduos nas provas virtuais. Ele também está participando do Desafio Virtual das Estrelas, que tem reunido grandes nomes do automobilismo brasileiro “real” e “virtual”, incluindo ex-pilotos de F-1, como Felipe Massa, Felipe Nasr e Rubens Barrichello.