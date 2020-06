Cohapar abre inscrições para condomínio de idosos em Cascavel

Idosos residentes em Cascavel podem participar do processo seletivo de 40 novas moradias que serão construídas pela Cohapar na cidade. O condomínio faz parte do programa Viver Mais Paraná, do Governo do Estado, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Cascavel.

Podem participar da seleção das futuras casas pessoas solteiras ou casadas, com 60 anos ou mais, com renda de um a seis salários mínimos e que não sejam proprietários de imóveis. As inscrições devem ser realizadas pelo site cohapar.pr.gov.br/cadastro e possuem validade de dois anos.

Quem tiver dúvidas, dificuldades ou necessidade de assistência com o sistema de cadastro pode procurar o atendimento telefônico da Cohapar ligando gratuitamente para o número 0800 645 0055. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos estão sendo prestados em horário reduzido apenas por telefone, de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h.

A prioridade de atendimento será para pessoas residentes em áreas de risco, com deficiência, beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros critérios estabelecidos pelo Governo do Estado.

O EMPREENDIMENTO

Os imóveis serão construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de saúde e lazer. As unidades habitacionais contarão com um dormitório, sala, banheiro, cozinha, e varanda, com arquitetura adaptada e itens de acessibilidade para atender plenamente as necessidades dos futuros residentes.

As áreas comuns do empreendimento incluem uma praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, piscina para hidroginástica, horta comunitária, salão de festas e atividades equipados com cozinha e churrasqueira, pista de caminhada e quiosques multiuso e mobiliários para a prática de jogos.

ATENÇÃO SOCIAL

Os futuros moradores terão o acompanhamento periódico de profissionais das áreas de saúde e assistência social do município. Para isso, o condomínio contará com um ambulatório para atendimentos básicos.

Os idosos selecionados pela equipe da Cohapar poderão usufruir dos imóveis por tempo indefinido, a partir do pagamento de um aluguel social limitado ao valor de 15% de um salário mínimo nacional, que equivale atualmente a R$ 156,75. Os recursos serão revertidos para a companhia para a realização de novos investimentos em habitação popular.

Os interessados que possuem cadastro ativo no sistema da companhia realizado nos últimos dois anos estão automaticamente habilitados para participarem do processo. É necessário, porém, atualizar dados como renda, e estado civil, caso tenham havido mudanças desde a realização da inscrição.