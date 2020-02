Cocaína e crack escondidos em automóvel são apreendidos pela PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 58 quilos de droga no início da tarde desta quinta-feira (20) em Santa Terezinha de Itaipu, na BR-277 KM714.

A droga estava escondida em um compartimento oculto, preparado para o transporte de ilícitos, no painel de um veículo Citroen/C3 Aircross, com placas de Foz do Iguaçu/PR.

Ao ser abordado, o condutor afirmou ser estudante de medicina no Paraguai e que estaria indo até a cidade de Maringá visitar a namorada. Porém, diante do nervosismo apresentado, a equipe policial realizou uma fiscalização avançada no veículo, encontrando a droga.

Eram 15 tabletes de substância análoga ao crack, pesando 15,6Kg, e 40 tabletes de substância análoga à cocaína totalizando cerca de 42,7Kg.

Preso em flagrante, o motorista de 29 anos de idade confessou, então, que levaria a droga até a cidade de São Paulo/SP, mediante pagamento em dinheiro.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu.