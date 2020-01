Clima colabora com a produção de uva

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – O clima seco e ensolarado registrado na região oeste na maior parte de 2019 colaborou para que a produtividade da uva na região ficasse até 20% maior que em 2018. “Não foi a melhor colheita que fizemos na propriedade, mas foi bem melhor que em 2018. Como não teve muita chuva e o sol esteve presente, isso colaborou bastante, principalmente para a produção de frutas bem sadias”, comemora o produtor Sauro Carbari.

Contudo, Sauro lembra que a produção só é garantida porque ele conta com um sistema de irrigação por gotejamento, que faz com que a quantidade certa de umidade chegue à parreira.

A área cultivada pela família Carbari é de cerca de 4 mil metros quadrados e fica na Comunidade de São Brás, em Cascavel. As frutas são comercializadas ali mesmo, no comércio que a família tem às margens da PR-180, sentido a Boa Vista da Aparecida. “A produção chegou a quase 3 toneladas na área que tenho. Conversei com outros produtores da região e também estão colhendo frutas bonitas, saudáveis e docinhas”, conta.

Assistência

O produtor conta com o auxílio técnico de equipes da Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e Itaipu, que visitam a propriedade levando orientações de manejo.

No local, são cultivadas seis espécies da fruta, mas o carro-chefe é a niágara, variedade mais conhecida e consumida na região.

Custos

Os custos da produção não são altos, pois o trabalho é todo realizado pela família. “Nesse ramo o mais caro é você montar um parreiral. Já o manejo todo é feito pela família, então não temos custos de funcionários, por isso compensa. A atividade de cultivo de uvas já está na minha família há mais de 60 anos, começou com meu avô, que vendia também na beira da estrada. Depois paramos e há 15 anos voltamos com a atividade a todo vapor”, ressalta o produtor.

Sauro já tem planos de aumentar a área de cultivo: “Estamos estudando a possibilidade de ampliar o parreiral. Mas vamos fazer um levantamento de investimentos e depois tomar a decisão”.

Além de uva, Sauro também cultiva lavouras de soja e milho.