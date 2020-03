Circuito invertido agrada os pilotos

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel começou no último fim de semana no Kartódromo Delci Damian, tendo como principal novidade a realização das provas com o circuito invertido, ou seja, em sentido horário, ao contrário do traçado utilizado no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado em julho do ano passado. Os pilotos gostaram da novidade.

Na pista, o fator positivo foi a presença de muitos estreantes, especialmente nas categorias Mirim e Cadete. A etapa contou com 42 participantes e os vencedores foram Bernardo Motter (Cascavel), na categoria Mirim; Rafael Dietrich (Cascavel), na Cadete; Luiz César Schroeder (Umuarama), na Força Livre; Murilo Fiore (Cascavel), na F-4 A; e Fábio Martins (Cascavel), na categoria F-4 B.

A segunda etapa da competição será disputada nos dias 25 e 26 de abril, se até lá já tiver chegado ao fim a suspensão de provas em todo o País em função do coronavírus.

Resultados da 1ª etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel

Categoria Mirim

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Bernardo Motter Cascavel 29,5

2º) Lucas Bertoletti Cascavel 21,5

3º) Mateus Z. Avis Cascavel 19,5

4º) Bernardo Cavalcante Toledo 18

5º) Rafael B. da Silva Cascavel 14,5

6º) Caetano Cavalcante Toledo 14

Categoria Cadete

1º) Rafael Dietrich Cascavel 29,5

2º) Gustavo Verona Guaíra 22,5

3º) Benjamin Zawoski Cascavel 20

Categoria Força Livre

1º) Luiz César Schroeder Umuarama 29,5

2º) Fernando A. Schroeder Cascavel 21,5

3º) Milton M. dos Santos Cascavel 17,5

4º) Alexandre de Oliveira Cascavel 15

5º) Lucas Krzesinski Cascavel 15

6º) Willian Zawoski Cascavel 13,5

7º) Márcio Almeida Cascavel 12,5

8º) Agnaldo Soares Cascavel 10

9º) Willian Hiedemann Cascavel 2

Categoria F-4 A

1º) Murilo Fiore Cascavel 29,5

2º) Mauricio Zaffari Cascavel 20,5

3º) Gustavo Fiore Cascavel 20

4º) Marcos Fernandes Cascavel 16,5

5º) Rodrigo B. Santos Cascavel 13,5

6º) Felipe Pedroso Cascavel 11

7º) Rafael Paiva Cascavel 10

8º) Joeson Alves Cascavel 9,5

9º) Edivan Monteiro Cascavel 9

10º) Edwardo T. Tanabe Cascavel 1,5

11º) Júnior Dalla Valle Cascavel 1

Categoria F-4 B

1º) Fábio Martins Cascavel 25,5

2º) Daniel Verona Guaíra 24,5

3º) Claudecir Guligurski Cascavel 16,5

4º) Fábio Fabiano Cascavel 16

5º) Ubiratan Portes Cascavel 14

6º) Valdinei dos Santos Cascavel 14

7º) Odair da Silva Cascavel 12

8º) Diogo Cavalcante Toledo 8,5

9º) Alessando N. Bertoletti Cascavel 6,5

10º) Samuel Xavier Cascavel 4,5

11º) Camilo Scheibe Cascavel 0

Motovelicidade

As provas de motovelocidade marcadas para o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, também estão suspensas em função do coronavírus. Orlei Silva, promotor e organizador do Campeonato Paranaense e da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade, informa que a abertura das duas competições, marcada para os dias 4 e 5 de abril, está suspensa. Quando tudo voltar à normalidade, o calendário será refeito.

GT Sprint Race

Seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, por conta da expansão de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), e as determinações da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), a organização da GT Sprint Race comunica que a etapa que seria realizada no dia 11 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba, foi adiada para 21 de novembro, em local ainda a ser confirmado.

Endurance Brasil

Já a Endurance Brasil, que tinha a etapa de abertura da temporada de 2020 marcada para 4 de abril, em Curitiba, adiou a prova sem data prevista para a retomada do calendário.