Circuito Ciclístico de Itaipu vai celebrar o Dia do Rio, em novembro

A edição de novembro do Circuito Ciclístico da Itaipu Binacional vai celebrar o Dia do Rio, comemorado no domingo (24). O evento, batizado de “Pedalágua”, será em parceria com a Sanepar e acontece no dia 30 de novembro (sábado).

A concentração será às 15h30 e a largada será às 16h, com saída da Barreira de Controle da usina de Itaipu. As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/UtuC8SZpkdZxaFrD7 e ficam abertas até o dia 26 (ou enquanto durarem as 400 vagas disponíveis).

O percurso terá 22 km, com nível de dificuldade médio e trechos dentro do Parque da Piracema (veja as regras no PDF anexo). É obrigatório o uso de equipamentos de segurança (capacete, no mínimo). Ao final do passeio, haverá um café com os participantes e também sorteio de brindes.

Para confirmar a participação, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que será entregue para a equipe do projeto social Sol Nascente. As doações podem ser repassadas no dia do evento ou diretamente em bicicletarias parceiras. Confira os endereços logo abaixo.

– Super Bike: R. Castelo Branco, 930 – Centro

– Mannes Store: Av. José Maria de Brito, 1345 – Jardim das Nações

– Foz Bike: R. Felipe Wandscheer, 3058 – Vila Yolanda

– Bike Iguaçu: R. Almirante Barroso, 2021 – Centro

– Bike Center: Rua Estanislau Zambrzyycki, 303 – Centro

– Armazém Bike Shop: Av. Andradina, 967 – Jardim Lancaster II (Próx. a Farma A)

– Altayr Cycles: Av. Silvio Américo Sasdelli, 2573 – Villa A

O Pedalágua começou em 2016 como uma ação ambiental da Sanepar para a Semana do Meio Ambiente. Em 2018, o evento também foi realizado em conjunto com a Itaipu no Dia Mundial Sem Carro e reuniu 350 participantes. Esta será a quarta edição do evento.