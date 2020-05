Chuva intensa já provoca alagamentos na região do Rio Marrecas em Francisco Beltrão

Desde a noite de terça-feira (12), a chuva intensa deixou em alerta os moradores do entorno dos Rios Marrecas e Lonqueador em Francisco Beltrão. A reportagem é do Portal Tri.

O nível do Rio Marrecas e Lonqueador subiu muito em pouco tempo, em função do grande volume de chuva. Foram aproximadamente 100 milímetros em menos de 24 horas de chuva.

O Rio Lonqueador encheu rapidamente e na terça-feira ainda faltava aproximadamente um metro para transbordar, mas em outros pontos da cidade restava apenas meio metro, especialmente em locais onde o leito do rio é menos fundo.

A água embarrada pela ação da chuva carregava galhos e restos de troncos de árvore por onde passava. De acordo com o site Simepar, a chuva deve continuar a cair em Francisco Beltrão. A temperatura registrada na madrugada foi de 16° e a máxima pode chegar aos 21° no decorrer do dia.

Já o Rio Marrecas subiu até o limite das margens na manhã desta quarta-feira (13), o que ocasionou alguns pontos de alagamento.

Nenhum imóvel foi atingido por enquanto. O ponto crítico é no bairro São Miguel, onde o rio já invadiu a via.

A obra de construção do túnel de contenção das cheias, que iniciou há três meses segue em ritmo acelerado, mas o prazo para conclusão é de aproximadamente dois anos.