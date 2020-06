Choque e Serviço Reservado apreendem maconha no Bairro Esmeralda

Um equipe do Pelotão de Choque, juntamente com equipe do Serviço Reservado do 5°CRPM, efetuou abordagem a uma residência no bairro Esmeralda, onde foram localizados e aprendidos 76,5kg de substância análoga a maconha, 01 balança de precisão, 01 Revólver calibre 38 com 4 munições intactas e um veículo Vectra utilizado para prática de ilícitos.

Com um homem que se encontrava no local foram localizadas 3 buchas de cocaína e R$102 em seus bolsos e em continuidade as diligências, foi feito buscas na residência do mesmo no bairro Colina Verde, onde foi encontrado mais 01 balança de precisão e um notebook produto de furto de uma funcionária da Copel.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão a 02 homens e encaminhados a 15°SDP.