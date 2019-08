China usa moeda como arma e abala mercados do mundo todo

Pequim – A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode estar prestes a entrar em uma fase mais perigosa, que pode dominar o sistema financeiro global com novos riscos, em uma época já turbulenta. E a perspectiva de ver Pequim usando o valor de sua moeda como uma arma de revide às medidas do Governo Trump abalou os mercados mundiais nessa segunda-feira (5), enquanto investidores nervosos na Ásia e na Europa buscavam locais seguros para estacionar seu dinheiro.

O Banco Popular da China – o banco central do país – permitiu que sua moeda rigidamente controlada, o iuane, enfraquecesse além do ponto psicologicamente importante de 7 iuanes em relação ao dólar norte-americano pela primeira vez desde 2008. A medida foi vista como retaliação de Pequim ao anúncio do presidente Donald Trump de aplicar tarifas adicionais de 10% sobre US$ 300 bilhões de importações chinesas por ano.

A questão é saber se Pequim vai usar totalmente sua moeda como arma, permitindo que ela se enfraqueça de forma significativa em valor em relação ao dólar americano.

Isso também repercute em todo o mundo, forçando os países que competem com a China a pensar na desvalorização de suas próprias moedas. O que poderia levar a uma espiral de desvalorização de soma zero que prejudicaria o crescimento global e levaria a ainda mais protecionismo comercial, ameaçando a integração econômica mundial.

“É extremamente significativo, pois eles estão fazendo uma clara escolha para adotar tal medida”, disse Michael Every, chefe de pesquisa de mercados financeiros na Ásia para o Rabobank, referindo-se ao banco central da China. “Isso vai escalar rápida e gravemente.”

No geral, o iuane enfraqueceu em cerca de 1% em relação ao dólar, um movimento que não é necessariamente significativo por si só. O que chamou atenção foi o fato de Pequim permitir que ele rompesse o nível.

Em uma declaração excepcionalmente contundente ontem, o Banco Popular da China culpou a queda da moeda ao “unilateralismo e a medidas de protecionismo comercial de Trump e a imposição de aumento de tarifas sobre a China”.

A queda da moeda chinesa reverberou nos mercados globais, fazendo com que os principais índices na Ásia caíssem cerca de 2% ou mais. Índices europeus foram inferiores em 1,5% ou mais. No Brasil, a Bolsa operou em queda e o dólar voltou ao patamar de R$ 4, mesmo nível de 31 de maio.