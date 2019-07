Chegou a hora delas no futebol?

São Paulo – A Copa do Mundo feminina realizada na França foi a que teve maior visibilidade na história do torneio. Com o desafio de manter o esporte em alta, o Campeonato Brasileiro retorna e aposta nas transmissões dos jogos pela TV aberta para manter vivo o interesse popular pelas equipes femininas nos gramados do País.

Com a pausa para a Copa, o campeonato volta agora na décima rodada. No próximo domingo (14), na 11ª rodada, a Band volta a exibir o campeonato e deve transmitir Corinthians x São Francisco, jogo que acontecerá em São Paulo a partir das 14h.

Na oitava edição do campeonato, as mulheres assumiram, de fato, a luta pelos direitos igualitários de salários no esporte em relação ao masculino.

No Brasil, a Copa da França foi a primeira a ter programação completa de transmissão em TV aberta e ganhou novos fãs. Com esse crescimento de visibilidade, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou cinco propostas para o crescimento da modalidade, entre elas o aumento no número de seleções para a próxima Copa e a realização de um Mundial de Clubes já a partir do ano que vem.