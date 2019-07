Chave ouro tem quatro confrontos

Ampére – A Federação Paranaense de Futsal marcou para esta terça-feira (16) quatro jogos que dão início à 17ª rodada da competição estadual, que já caminha para a metade do segundo turno.

Em Ampére, o time da casa recebe o Palmas às 20h30. Jogando diante da torcida, a equipe vai em busca da vitória, pois está a um passo da zona de rebaixamento para a Série Prata. Com dez pontos na 12ª colocação, o time de Ampére precisa da vitória para respirar mais aliviado. É um daqueles jogos chamados de seis pontos, pois o Palmas que está na décima posição, tem 13 pontos, e também não quer visitar a zona do descenso.

Em Paranavaí, o lanterna da competição recebe o São José dos Pinhais, outro time que não vem bem no campeonato. Com apenas quatro pontos, uma das mais tradicionais equipes do futsal paranaense pode ter que amargar a série prata ano que vem.

Outro jogo da noite reúne duas equipes consideradas de elite do futsal. Pato Futsal e Umuarama se enfrentam no Dolivar Lavarda às 20h e devem fazer um jogo bastante movimentado. O Pato é o quarto e o Umuarama é o sexto.

Para fechar a noite, em Dois Vizinhos o time da casa recebe o Matelândia, que não repete a campanha do ano passado quando chegou às semifinais do campeonato e é um sério candidato ao rebaixamento.

CHAVE OURO – 17ª RODADA

TERÇA-FEIRA

20h Pato Futsal x Umuarama

20h30 Ampére x Palmas

20h30 Paranavai x S.José dos Pinhais

20h30 Dois Vizinhos x Matelândia

CLASSIFICAÇÃO CHAVE OURO

1º Campo Mourão 34 17 11 1 5 66 32 34

2º Marechal 33 15 10 3 2 51 20 31

3º Cascavel 33 16 10 3 3 46 30 16

4º Pato Futsal 32 14 10 2 2 48 21 27

5º Foz Cataratas 30 15 9 3 3 46 27 19

6º Umuarama 29 16 9 2 5 48 36 12

7º Marreco 26 14 8 2 4 44 41 3

8º Dois Vizinhos 25 16 8 1 7 40 36 4

9º Toledo 17 15 5 2 8 34 36 -2

10º Palmas 13 14 3 4 7 39 44 -5

11º S.José dos Pinhais 12 16 3 3 10 44 72 -28

12º Ampére 10 16 2 4 10 25 50 -25

13º Matelândia 6 15 1 3 11 33 69 -36

14º Paranavaí 4 15 1 1 13 23 73 -50