Chama olímpica chega ao Japão em meio a rumores de adiamento do Jogos

Tóquio – Em meio a pedidos de adiamento e até mesmo rumores de cancelamento da Olimpíada por causa da pandemia do novo coronavírus que assola o mundo, a chama olímpica chegou ao Japão nesta sexta-feira (20) e foi recebida pelos ex-atletas e tricampeões olímpicos Saori Yoshida, da luta olímpica, e Tadahiro Nomura, do judô.

O avião que trazia a chama aterrissou na Base Aérea de Matsushima, na província de Miyagi, região devastada por um tsunami e que foi escolhida para ser o ponto de chegada justamente para mostrar o seu renascimento após os trágicos acontecimentos de 2011.

Em uma cerimônia reduzida a poucos convidados e que não pôde contar com a presença de 200 crianças de escolas locais devido ao surto da doença, Saori e Nomura, ídolos do esporte japonês, levaram o fogo sagrado até uma espécie de caldeirão em formato de uma flor de cerejeira e nele acenderam a tocha olímpica, que também faz alusão à flor que representa o país.

REVEZAMENTO

Segundo os organizadores, a chama ficará exposta na região de Tohoku até o dia 26 de março, data do início do revezamento da tocha olímpica, que foi mantido, mas não contará com a presença de público nas partidas e chegadas do evento nem terá recepção dos governos locais também por causa do coronavírus.

“O revezamento começará no Centro de Treinamento Esportivo J-Village, em Fukushima. Depois de 56 anos, a chama unirá o pensamento das pessoas ao longo do caminho até Tóquio”, disse Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador Tóquio 2020. “O Comitê continuará trabalhando de perto com o Comitê Olímpico Internacional, o governo japonês e o governo de Tóquio para garantir que tenhamos Jogos seguros”, acrescentou Mori.

Se for mantido o planejado, o revezamento da tocha terá a duração de 121 dias e irá passar por 47 localidades do território japonês. Na contagem regressiva para o início dos Jogos Tóquio 2020, faltam 125 dias para o início do evento, a contar deste sábado (21).