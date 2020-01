Chá para acalmar a alma

Tem dias que a vida parece que ganha um colorido diferente e que tudo está muito bem, por outro lado, tem dias que até o barulho da rua incomoda e que nada mais faz sentido. O desânimo e o mau humor toma conta até do ambiente. Nesses dias, e nos dias felizes também, o chá pode te ajudar a enfrentar as dificuldades e melhorar o seu dia. Veja algumas dicas.

Para fazer um delicioso chá, ferva a água, desligue o fogo, acrescente a erva de sua preferência, tampe e deixe descansar por cinco minutos. Coe e beba ao longo do dia.

Chá que acalma a alma: mix com erva-cidreira, camomila, e hortelã. Com essas poderosas ervas medicinais e calmantes o mau humor não vai ter mais vez.

A camomila também é relaxante e ótima pra tomar antes de dormir.

Chá de sálvia: eleva seu humor e ajuda seu trabalho mental.

Chá de cúrcuma: essa raiz tem sido estudada e pode influenciar os neurotransmissores serotonina e dopamina, que ajudam a melhorar nosso estado de humor. A raiz em pó pode ser utilizada como aditivo em qualquer outro chá.

Chá branco: esse vem da uma plantinha chamada camellia sinensis, a mesma do chá verde e do preto. Por ter um aminoácido chamado L-teanina, o chá branco dá a sensação de bem-estar e relaxamento, o que ajuda bem a melhorar o humor. Você também pode usar o chá em sachê. A água para preparo não deve ser fervente. Coloque em infusão por cerca de 4 minutos e tome em seguida sem adoçar. O uso constante do chá vai melhorar muito o seu ânimo.

Chá verde: nativo da China e Índia, o chá verde é um poderoso antioxidante e os polyphenols podem influenciar vários pontos, como a dopamina, mantendo nosso equilíbrio saudável, e cria um estado feliz no nosso cérebro.

Chá de flor de limão ou flor de laranja: esse é um chá delicado e muito perfumado. Pode ser feito das folhas pois os óleos cítricos ajudam a baixar a pressão sanguínea e é uma bebida excelente em períodos de estresse.

Chá de erva doce: o ideal é fazer o chá com as próprias folhas, pois o sabor é mais acentuado. Esse chá tem efeito calmante a longo prazo e seu sabor adocicado ajuda a digestão. É um dos mais recomendados para os bebês.

Chá de maracujá: esse é poderoso. Tanto que muita gente acredita que ele ajude a amenizar as crises de ansiedade e depressão. Por ter uma ação super calmante e natural, contribui para o bem estar e o estresse.

Chá de valeriana: se o seu mau humor vem da falta de sono, a valeriana é a pedida certa. Mas prepare-se, ele tem um gosto bem amargo e o cheiro não é dos melhores, porém seu efeito compensa!

Chá de alecrim com limão: esse chá tem duas principais vantagens, acalma e emagrece. E essa mistura de alecrim e limão também ajuda a diminuir o inchaço.

Chá de ginseng: vindo da Ásia esse chá tem muitas propriedades, ele é conhecido como o chá da vitalidade e energiza imediatamente seu sistema. Clareza mental, melhor memória e mais produtividade são alguns dos seus benefícios.

Fonte: redefelicidade