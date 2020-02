Chá de moringa: propriedades medicinais, efeitos e como fazer

A moringa é uma planta nativa da Índia e é bastante conhecida por ter grande valor nutricional. Ela também possui diversas propriedades medicinais, o que fazem dela um excelente remédio e é por este motivo que apresentaremos neste artigo o chá extraído de suas folhas.

A moringa possui grande quantidade de proteínas, aminoácidos, vitaminas, carotenóides e minerais, fazendo dela um superalimento capaz de erradicar a fome até mesmo nas regiões áridas do deserto africano.

Sobre as propriedades medicinais da moringa, o Dr. Dayan Siebra cita alguns exemplos das ações dessa planta: antiespasmódica, diurética, anti-inflamatória, antipirética, antiepilética, antioxidante e ajuda na redução do colesterol ruim.

Existem várias formas de usar a moringa para obter todos os seus benefícios. Dentre elas, a mais comum é através do chá extraído de suas folhas.

Para fazer o chá de moringa, basta colocar:

1 colher de sopa da erva em uma xícara e acrescentar 200 ml de água quente.

Deixar em infusão por 3 minutos e consumir em seguida, de preferência sem adoçar.

Aproveite os benefícios da moringa para sua saúde, mas não sem antes conversar com um médico para saber sobre seus efeitos colaterais, pois o uso excessivo da moringa pode prejudicar a absorção de algumas vitaminas.

Recentemente, a Anvisa proibiu produtos à base de Moringa Oleifera por falta de comprovação de segurança e eficiência da planta em produtos industrializados.

Pessoas que sofrem de insuficiência renal, não devem fazer uso do chá porque podem ter dificuldade com a absorção do cálcio contido na planta.

Todo e qualquer suplemento ou remédio natural deve ser usado somente mediante prescrição médica. Mesmo que naturais, plantas, ervas, óleos podem fazer mal, causar reações adversas ou interação medicamentosa.

Fonte: Greenme