Cerimônia online marcará o aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, uma cerimônia de hasteamento da bandeira substituirá o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao aniversário de Foz do Iguaçu, no dia 10 de junho. A solenidade acontecerá a partir das 9 horas e será transmitida pela página da prefeitura no Facebook.

O prefeito Chico Brasileiro, o vice-prefeito Nilton Bobato e algumas autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário participarão do ato, alem de líderes religiosos.

Além do hasteamento oficial da bandeira, o prefeito Chico Brasileiro fará um pronunciamento sobre o atual cenário vivido em Foz do Iguaçu, as medidas de enfrentamento ao coronavírus e a retomada das atividades turísticas. Foz foi uma das primeiras cidades do Paraná a adotar medidas preventivas e reforçar a estrutura de atendimento para pacientes com a covid-19.

O município capacitou equipes, ampliou a oferta de testes, implantou a telemedicina e conquistou a habilitação do Laboratório Municipal. Hoje Foz do Iguaçu é o município com o melhor número de testes per capita no Paraná. Todas essas ações possibilitaram a retomada gradativa do comércio, da rede hoteleira e a partir 10 de junho, dos atrativos turísticos.