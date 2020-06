Ceasa de Cascavel atende determinação municipal, e estará fechada neste sábado, 20 de junho

A Ceasa de Cascavel não terá expediente e comercialização de hortigranjeiros em seu mercado atacadista neste sábado, 20 de junho. Segundo a gerência da unidade, a medida atende uma determinação baixada pela Prefeitura de Cascavel, através do Decreto Municipal 15.499, de 14 de junho de 2020, que trata de medidas para a proteção e enfrentamento da Covid-19.

Diz o artigo 7 º:



“Fica excepcionalmente estabelecido o fechamento de todas as atividades, exceto farmácias, clínicas, laboratórios, hospitais e serviços funerários, nos dias 20 de junho (sábado), e 21 de junho (domingo).

Todas as atividades da Ceasa Cascavel voltam ao normal na segunda-feira, dia 22 de junho, cumprindo também todas as orientações de utilização de máscaras faciais, higienização frequente das mãos, utilização de álcool gel, desinfecção e higienização de superfícies, assim como limpeza constante das áreas comuns do mercado.

As outras quatro Ceasas no Estado, em Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, atendem normalmente no sábado.



Ceasa Cascavel

Dia 20 de junho, sábado, mercado fechado.

Horários: de segunda-feira a sábado das 6 às 12 horas.

Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.

CEP: 85.809-630 – Cascavel – Paraná.

Fone: (0**45) 3323-6741 – Fax (0**45) 3323-5335.