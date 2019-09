CBA vistoria pistas de arrancada no Paraná

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) vistoriará quatro pistas de arrancada do Paraná hoje e amanhã. Os trabalhos serão executados por Luís Ernesto Morales, presidente da Comissão Nacional de Circuitos; e Adalberto Monteiro, presidente da Comissão Nacional de Arrancada. A vistoria será acompanhada por Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Luís Ernesto e Adalberto chegam a Maringá às 9h e logo em seguida vistoriam a pista do Race Park, que fica próximo ao aeroporto. Campo Mourão será a segunda pista a ser vistoriada e no fim da tarde será a vez da pista de Ubiratã, que está sendo construída. Na quarta-feira os trabalhos serão na pista de arrancada do Autódromo Rafael Sperafico, em Toledo, que busca homologação para competições de 402 metros. Ainda na quarta-feira, Luís Ernesto irá vistoriar o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, quando verificará se as obras de segurança solicitadas pela CBA para a realização da Copa Truck e Stock Car, no próximo mês, foram executadas e se estão dentro as normas exigidas.

Segundo Rubens Gatti, o foco da vistoria é a segurança: “Sempre nos preocupamos com a segurança e por isso solicitamos essa vistoria à CBA. O Luís Ernesto e o Adalberto farão um relatório, que passaremos aos clubes para que implementem os itens que forem necessários, sempre buscando melhorar a segurança dos pilotos e de todas as pessoas envolvidas com a arrancada”.