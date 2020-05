CBA divulga plano para retorno das competições

As corridas só retornam quando as autoridades de saúde suspenderem as restrições sanitárias e com regras elaboradas pelas autoridades desportivas Crédito: Divulgação

As corridas só retornam quando as autoridades de saúde suspenderem as restrições sanitárias e com regras elaboradas pelas autoridades desportivas Crédito: Divulgação

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou nessa sexta-feira documento com o Plano para o Retorno as Competições no Brasil. O documento foi elaborado pela equipe médica da entidade e contou a participação das comissões, promotores e federações em sua confecção e servirá como guia de boas práticas de saúde para a retomada das provas nas mais diferentes categorias do esporte em um cenário de pandemia do coronavírus.

Como o próprio documento ressalta, a volta das corridas só deverá acontecer com a permissão das autoridades governamentais e seguindo fielmente suas instruções e determinações.

As recomendações

O documento traz uma série de recomendações para o retorno das competições automobilísticas. As principais são:

1 – Escolha de localidades menos afetadas pela doença para sediar as atividades automobilísticas.

2 – Controle de acessos em geral, inclusive com credenciamento nominal de todos os que forem adentrar a praça desportiva/parque de manutenção ou apoio.

3 – Ausência de público, antes da revogação de declaração de estado de calamidade e pandemia pelo Poder Público.

4 – Antes de adentrar a praça desportiva/parque de manutenção ou apoio, todos deverão ter sua temperatura corporal medida, através de termômetro infravermelho. Aquele cuja temperatura seja superior a 37,5ºC não poderá adentrar a praça.

5 – Recomenda-se a realização de testes (ao menos os testes rápidos) para a covid-19, em organizadores, equipe de apoio e colaboradores em geral, ou seja, todos os que forem adentrar a Praça Desportiva.

6 – Recomenda-se que o controle da temperatura aconteça em cada acesso nas praças desportivas por todos que adentrem o espaço, tanto na entrada e quanto na saída, ainda que sejam diversos acessos no mesmo dia e de forma randômica em diferentes espaços na mesma praça durante às atividades. Caso seja constatada temperatura corporal superior a 37,5ºC, a pessoa será orientada a deixar as dependências da praça desportiva e procurar a rede médica pública ou privada de acordo sua possibilidade.

7 – Recomenda-se manter o registro das pessoas que apresentarem os sintomas da covid-19;

8 – Colaboradores acima de 60 anos: preferencialmente não devem ser inseridos no atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados.

Distanciamento social

1 – As atividades automobilísticas somente poderão realizar-se das 8h às 18h.

2 – A distância de 1,5 metro entre as pessoas deverá ser respeitada, em pé ou mesmo sentados.

3 – Em caso de fila, esta deverá ser organizada de forma a permitir a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, conforme orientações dos órgãos de saúde.

4 – Recomenda-se a utilização de barreiras físicas de proteção nos pontos de atendimento e/ou credenciamento.

5 – Deverá ser mantido o distanciamento adequado e seguro entre os profissionais que atuam nos atendimentos realizados por todos os departamentos responsáveis pela área desportiva, tais como secretaria de prova, sala dos comissários, sala da direção de prova, sala de briefing, ambulatórios, promotor e sala de imprensa;

6 – O atendimento deverá ser feito de forma individual, evitando aglomerações próximo ao atendente.

7 – Assegurar a presença de brigadistas circulando para evitar aglomerações nos ambientes.

8 – Priorizar a realização de reuniões por áudio e videoconferência e reforçar medidas de distanciamento, higiene e sanitização quando expressamente necessário realizar a reunião presencialmente.

9 – É recomendável que os atendimentos presenciais, na medida do possível, sejam substituídos por vídeo conferência ou por meios eletrônicos, com documentos previamente produzidos e encaminhados por e-mail a todos os destinatários envolvidos.

10 – Reavaliar a disposição de assentos ocupados nos refeitórios e copas, obedecendo ao distanciamento mínimo definido, bem como escalonar os horários de refeições.

11 – Evitar obstruções físicas que forcem o toque das pessoas, tais como portas fechadas ou gradil.

12 – Recomenda-se selecionar o máximo de profissionais das equipes técnicas, operacionais e desportivas que residam no local em que as atividades serão realizadas, a fim de evitar grandes deslocamentos de localidade.

13 – Caso a cerimônia de entrega dos troféus não seja cancelada, deverá ser montada estratégia que impossibilite aglomerações, tais como a premiação tão somente aos vencedores com uma foto oficial, que será distribuída à imprensa pelo organizador/promotor.

14 – Monitoramento da efetividade das medidas de proteção e avaliação da adesão do todos os envolvidos, cabendo, a qualquer momento, mudança nas estratégias de implementação das medidas para torná-las mais efetivas.

15 – Recomenda-se que durante as atividades automobilísticas, bem como durante o procedimento de largada esteja presente o efetivo mínimo (por carro) que se fizer necessário, tanto no que tange às equipes, quanto aos oficiais de competição e operacionais, avaliando-se de acordo com a competição.

16 – Adotar procedimentos específicos de prevenção e propagação da covid-19 para as equipes de resgate de veículos, desencarceramento e de combate a incêndios.

17 – Adotar procedimentos específicos de prevenção e propagação da covid-19 para as equipes médicas e de extração.