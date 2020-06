Cataratas do Iguaçu. PNI aguarda autorização para reabrir

Foz do Iguaçu – Uma das Maravilhas da Natureza, as Cataratas do Iguaçu estão sem público para seu espetáculo desde 18 de março, fechadas por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Enquanto alguns dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu se programam para reabrir as portas dia 10 de junho, aniversário do Município, o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que administra o PNI (Parque Nacional do Iguaçu), enviou um ofício ao governo do Estado pedindo um parecer sobre a reabertura da unidade de conservação.

O prazo para receber a resposta do governo, segundo o parque, termina nesta sexta-feira (5).

De acordo com o instituto, a princípio, a intenção é reabrir o parque na primeira quinzena de junho. Um decreto municipal já autorizou a retomada da visitação nos atrativos turísticos a partir do dia 10 de junho, quando a cidade comemora 106 anos.

Pedido de reabertura

Conforme o ofício, o instituto diz que o pedido foi feito em respeito à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), em que estados e municípios podem estabelecer as medidas para o combate ao novo coronavírus.

Por isso, decidiu fazer a consulta sobre a existência ou não de impedimentos para a retomada da visitação pública. O pedido foi oficializado na última sexta-feira (29).

O ofício destaca ainda que os Parques Nacionais são locais com espaços abertos, adequados para a realização de exercícios e atividades físicas, ou seja, de grande importância para a qualidade de vida da sociedade.

Segundo o instituto, caso a reabertura seja autorizada, a visitação será retomada de forma gradual, com percentual reduzido de visitantes, e pretende adotar medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus, como distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e o uso de máscara.