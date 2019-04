Casos de dengue quase triplicam em 20 dias

Subiu para 273 o número de casos positivos de dengue em Cascavel, conforme revela o Boletim de Arboviroses divulgado na manhã de ontem (17) pela Secretaria de Saúde. Em uma semana houve 69 novas confirmações e, em 20 dias, o crescimento é de 157%.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, além do aumento de casos do Bairro Alto Alegre – com 30 novas confirmações em uma semana, passando de 91 no último boletim para 121 ontem (17) -, chama atenção o aumento de casos positivos também nos Bairros Coqueiral (25 casos); Aclimação (14), Santa Cruz (11); Pioneiros Catarinenses (7), Parque Verde (7), Universitário (9) e Santo Onofre (6).

Ao todo, o Município contabiliza 1.288 notificações (casos suspeitos) este ano, 81% a mais que 20 dias atrás (709).

Desses, 273 são confirmados e autóctones; 2 são importados (contraídos fora do Município); 301 foram descartados e outros 704 estão aguardando o resultado. “Temos ainda um óbito confirmado na região do Alto Alegre e um óbito em investigação na região do Bairro Universitário”, lembra Beatriz Tambosi.

Ano epidêmico

Para 2019, as autoridades em saúde trabalham com expectativa de um ano epidêmico maior do que o registrado em 2016. De acordo com Beatriz, é importante que a população continue fazendo a tarefa de casa semanalmente, prestando atenção no ambiente onde vive, cuidando e fiscalizando o quintal para não deixar água parada em pequenos recipientes que podem se transformar em grandes criadouros.

“O volume de lixo que estamos recolhendo na cidade é extraordinário, de volumosos acumulados há tempos pela população. A infestação por Aedes aegypti e o número de casos só vão reduzir com a participação de todos. O Poder Público, sozinho, não dará conta”, frisou Beatriz.

DENGUE

Casos 26/3 17/4 Variação

Notificados 709 1.288 81%

Confirmados 106 273 157%