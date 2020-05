Cascavelenses terão que registrar viagens para cidades com “lockdown”

Moradores de Cascavel que viajarem para cidades brasileiras com “lockdown” (bloqueio total), por conta da pandemia do novo coronovírus (Covid-19), terão que registrar pessoalmente, antes da viagem, o comunicado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura, na rua Paraná, número 5000.

A determinação está no Decreto nº15.438 de 16 de maio de 2020. Segundo o documento, a medida leva em consideração a necessidade de ampliar as ações não farmacológicas para redução da velocidade de transmissão do novo coronavírus.

“Fica determinado a todas as pessoas residentes no Município de Cascavel que irão realizar viagem com destino às cidades ou estados com lockdown vigente, devido a Covid-l9, que obrigatoriamente informem, presencialmente, via Protocolo Geral da Prefeitura de Cascavel, para realização do controle de fluxo de pessoas que se ausentam do município com destino a estas localidades”, diz o documento.

Retorno à Cascavel

As pessoas que entrarem em Cascavel e que tenham origem cidades ou estados com lockdown devem entrar em contato com o Call Center da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, através do telefone (45) 3096-9090 para receber orientação e realizar os procedimentos de controle do isolamento, com a colocação de pulseira de identificação.