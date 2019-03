Cascavelense morre ao socorrer atropelado

Uma garota de 23 anos morreu na madrugada de domingo na PR-471, em Três Barras do Paraná, enquanto prestava socorro a um rapaz que ela havia atropelado.

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Simone Rosa dos Santos e a amiga Elisângela dos Santos Camargo, 19 anos, foram atingidas por um carro com placas de Palotina, quando estavam na via socorrendo o rapaz de 20 anos que haviam atropelado pouco antes. Elas voltavam do Distrito de Santo Isidoro quando o duplo acidente aconteceu.

Simone morreu ainda no local e a amiga sofreu ferimentos graves e foi trazida ao Hospital São Lucas, de Cascavel. De acordo com a informação da assessoria do hospital, o quadro dela permanece estável.

O namorado de Simone também estava no local, mas não foi atingido.

O homem atropelado teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Três Barras do Paraná.

O motorista que atropelou as jovens foi preso, pois o teste do etilômetro apontou que ele estava sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia de Catanduvas e um inquérito para apurar o caso foi instaurado.