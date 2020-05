Cascavelense fatura mais de R$ 4 milhões na Lotofácil

A sorte sorriu para um apostador de Cascavel que acertou 15 dezenas do concurso 1972, da Lotofácil, sorteado na noite de ontem (27).

Apenas dois bilhetes tiveram 15 acertos: um de Cuiabá e um de Cascavel, no Paraná.

Confira as dezenas do Concurso 1972 (27/05/2020)

Sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa em SÃO PAULO, SP

03 07 08 11 12

13 14 15 16 18

20 21 22 23 25

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 4.714.103,41

14 acertos

613 apostas ganhadoras, R$ 2.072,63

13 acertos

22756 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

311777 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

1684563 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Detalhamento

CUIABÁ – MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CASCAVEL – PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Arrecadação total do concurso foi de R$ 48.868.875,00