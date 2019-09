Cascavel sedia a 2ª etapa do Paranaense de Motovelocidade

O ronco dos motores em altas rotações marcará o fim de semana de Cascavel. Sábado e domingo será disputada a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade no Autódromo Zilmar Beux. As inscrições seguem abertas com o membro da organização, Orlei Silva, pelo telefone (45) 99952-2360.

Mais de 70 pilotos são aguardados, representando também estados como Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Atualmente, os líderes são: Felipe Gonçalves – 250cc a 500cc, Maycon Benassi – 300cc, Pedro Valente – 600cc Pró, Luis Henrique – 1.000cc Light e Sharbel El Hajjar – 1.000cc Pró.

Sharbel vem com tudo para a corrida da categoria principal. “Gosto muito da pista, rápida, técnica, com a famosa Curva do Bacião – quem errar ali pode perder toda a prova. Estou feliz que o Paraná voltou a ter uma competição em alto nível e confiante para mais um desafio”, destaca o bicampeão.