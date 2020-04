A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou nesta terça-feira o boletim atualizado com os casos do novo coronavírus no município que está há 24 horas sem nenhum novo caso da doença.

O município tem 66 casos positivos da covid-19, outros 29 pacientes aguardam resultado dos exames.

234 casos já foram descartados e 3.129 pacientes já foram liberados do isolamento domiciliar.