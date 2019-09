Cascavel investe R$ 4 milhões no início de duas novas Unidades de Saúde da Família

Mais duas Unidades de Saúde da Família tiveram a ordem de serviço assinadas nessa terça-feira (17) pelo prefeito Leonaldo Paranhos, dando sequência ao planejamento da administração municipal aos investimentos na Saúde do Município, “que vão muito além de construir novas unidades, mas que exigem dotar esses espaços de toda infraestrutura e de recursos humanos condizentes para o atendimento da população, o que caracteriza, de fato, a humanização do atendimento”, conforme detalhou o prefeito ao explicar que são mais quase R$ 4 milhões aplicados “com planejamento, responsabilidade e total rigor com as contas públicas”.

Paranhos explicou que a construção das USFs do Los Angeles e do Cancelli seguem um cronograma de obras que foi traçado ainda em março de 2017 e vai até 31 de dezembro de 2020, “quando termina o nosso mandato e queremos deixar a cidade com 100% de cobertura em atenção básica uma saúde à altura do que a nossa cidade merece”, disse o prefeito, agradecendo o acompanhamento comprometido do Legislativo e do Judiciário na gestão “que é feita com transparência e temos avançado de forma expressiva na Saúde, com segurança”, referindo-se por exemplo à aprovação por parte também do Ministério Público em relação à implantação do PAI, o Programa de Atendimento Imediato, que será lançado nos próximos dias e que prevê a compra de leito de UTI na rede privada em caráter considerado de “ultraexceção” em caso de risco iminente de morte do paciente, quando todos os leitos do fluxo de regulação da rede pública e privada estiverem ocupados.

Paranhos também citou a aprovação, na noite de ontem, por unanimidade, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, da implantação do Comboio da Saúde em nossa cidade, que deve se tornar realidade até o fim deste ano “e que faz parte de todo o nosso programa de humanização e horizontalização da saúde”.

Segundo o prefeito, as duas USFs somam-se a outras 84 obras que estão em andamento entre escolas, unidades de saúde, mobilidade, aeroporto, pavimentação e geram cerca de 2.020 empregos diretamente em obras do Município. “Somente na Saúde é um do maiores conjuntos de obras já realizados”, disse o gerente da Divisão de Atenção Primária, Ali Haidar, lembrando que são 23 revitalizações de unidades de saúde e um projeto para construir pelo menos 14 novas USFs”.

Atendimento humanizado

Haidar explicou que as atuais estruturas das Unidades de Saúde Los Angeles e Cancelli também foram reformadas para que a população possa ter um atendimento de melhor qualidade até que as novas unidades fiquem prontas. “A estrutura atual já não comporta mais a demanda, mas até que as novas fiquem prontas, estão oferecendo mais conforto e qualidade aos pacientes. Após a inauguração das novas estruturas, os prédios atuais serão utilizados para outros serviços complementares de atenção básica, melhorando o atendimento”.

Os moradores aprovaram a iniciativa. O presidente da Associação de Moradores do Cancelli, Julio César Raizel, disse que o empenho do Município atende a um sonho antigo da comunidade, que poderá contar com uma unidade com capacidade de atendimento ampliado. “Agora é torcer para a obra ser concluída o mais rápido possível”.

O presidente da Associação de Moradores do Los Angeles, Jucemir Salvador, também agradeceu ao prefeito e demais secretários que trabalharam, “pois a obra é uma luta da comunidade e que agora está sendo atendida, beneficiando várias localidades; somos muito gratos pelo governo municipal investir na nossa região”.

Quase R$ 4 milhões nas duas obras

As duas ordens de serviço autorizam que a Construtora Danilo Bandeira Ltda, vencedora das duas licitações, inicie as obras das novas Unidades de Saúde da Família Cancelli e Los Angeles, totalizando um investimento superior a R$ 3,7 milhões.

A USF Cancelli foi licitada com custo máximo estimado em R$ 2.688.935,17. Com o desconto de R$ 768.935,17 concedido pela empresa, o Município terá economia de 28,60% com a obra, que será construída pelo valor de R$ 1.920.000,00 na Rua Marechal Cândido Rondon esquina com a Rua Tuiuti, no Bairro Cancelli.

A UBS Los Angeles será construída na Rua Vinícius de Moraes, esquina Dalva de Oliveira, no Bairro Los Angeles pelo valor de R$ 1.800.000,00. Com preço máximo de R$ 2.485.353,30, a obra foi finalizada com desconto de R$ 685.353.030, garantindo uma economia de 27,58% ao Município.

Estrutura

As duas unidades foram idealizadas com materiais de primeira qualidade e destinadas a oferecer um atendimento humanizado. Serão construídas com 610,43 m² e capacidade para comportar até 40 profissionais de saúde. São ambientes amplos, estrategicamente climatizados, com ventilação, iluminação e mobiliário adequados, sendo: consultório odontológico para três dentistas; escovário; 6 consultórios médicos/enfermagem sendo 2 com banheiro adaptado; sala para serviço social (atendimento individualizado); ampla recepção; farmácia; sala de reuniões; sala de preparo; sala de imunização;sala de curativos/sutura e coleta; sala dos ACSs; sala de aplicação de medicamentos; sala de inalação coletiva; coordenação; copa; central de materiais; D.M.L.; rouparia; ambiente de armazenamento e estocagem de material esterilizado; ambiente de limpeza e desinfecção; sanitários e vestiários para servidores (masculino e feminino); sanitários adaptados (masculino e feminino) e estacionamento.