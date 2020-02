Cascavel inicia entrega de mais de 30 mil uniformes

Não há tempo a perder. Como o ano letivo de 2020 já iniciou para a maioria das escolas da rede municipal de ensino de Cascavel desde semana passada, a partir desta terça-feira (11) começarão as entregas dos kits de uniformes para os alunos. O objetivo é fazer a distribuição o quanto antes para que nenhuma criança fique sem uniforme para ir à escola.

A primeira instituição de ensino que receberá os uniformes será a Escola Professora Dulce Andrade Siqueira da Cunha, o popular Caic I, que fica no bairro Jardim Clarito. A entrega está marcada para as 13h30. Em todo o Município, serão distribuídos mais de 30 mil kits, o que deve atender a toda a demanda de Cascavel. Até o momento, já foram investidos R$ 3.383.768,77. O cronograma das próximas entregas ainda está sendo definido.

Vale destacar que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) não trabalha com estoque de uniformes. Dessa forma, as crianças que foram matriculadas no fim do ano de 2019 e no início deste ano ainda terão seus uniformes solicitados. Assim, a entrega para esses novos alunos acontecerá na sequência dessa primeira fase de distribuição.

Conforme a secretária de Educação, Márcia Baldini, a entrega já nos primeiros dias de aula cumpre os objetivos da gestão do prefeito Leonaldo Paranhos. Além disso, ela ressalta que os uniformes que serão repassados gratuitamente aos alunos são de boa qualidade, inclusive, atestados pelo Comitê de Uniforme Escolar. “É importante que todos os pais encaminhem seus filhos usando o uniforme da rede pública de ensino, pois, além de identificar o aluno, também tem uma proteção, uma vez que qualquer pessoa que ver a criança saberá que ela pertence à rede municipal de ensino”, explica a secretária sobre a importância do uso dos uniformes escolares.

Os kits de uniformes são compostos por:

– 01 (um) agasalho (calça e jaqueta),

– 01 bermuda ou 01 shorts saia,

– 02 camisetas manga curta,

– 01 camiseta manga longa,

– 01 (um) moletom,

– 02 pares de meias escolares,

– 01 tênis escolar,

– 02 (duas) calças,

– 02 (duas) blusas de moletom,

– 02 (duas) camisetas manga curta,

– 01 (uma) camisetas manga longa para crianças de 0 a 12 meses,

– 02 pares de meias antiderrapante,

– 01 sandália babucha para crianças de 0 a 12 meses.

A Secretaria de Educação já está trabalhando na separação, organização e logística para a distribuição de todos os kits. Vale lembrar que Cascavel tem uma ampla rede escolar. São 62 escolas na rede municipal, além de 53 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil).

A Semed reforça ainda que é totalmente contra a adoção de uniformes próprios pelas instituições de ensino, uma vez que é desnecessário e um gasto a mais para os pais.