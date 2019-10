Cascavel Handebol é bicampeão dos Jogos Abertos

Na reedição da final do ano passado, a equipe do Cascavel Handebol voltou a vencer Maringá e sagrou-se bicampeã dos Jogos Abertos do Paraná, agora em sua 62ª edição, realizada em Toledo. No último compromisso, disputado no Centro Esportivo Aldanir Ângelo Rossoni, o placar ficou favorável em 22 a 21 para a equipe Aurinegra. Cyborg, meia-direita presente na conquista de 2018, foi o artilheiro da final com sete gols. Nas fotos, as equipes masculina e feminina juntas na comemoração dos títulos obtidos em Toledo.

De acordo com o técnico Neudi Zenatti, hexadecacampeão dos JAPs, sendo tricampeão consecutivo com a equipe feminina (2017/18/19) e bi consecutivo com a equipe masculina (2018/19), a conquista deste bicampeonato é uma reafirmação de um projeto idealizado pela diretoria, do planejamento feito para esse ano e que a equipe vai buscar os títulos no Estadual e também no Brasileiro: “Trata-se da reafirmação do trabalho feito pelo Cebola (Marcelo Rizzotto, diretor responsável pela equipe), pois reforços foram contratados e tivemos um reconhecimento do trabalho por parte do grupo.

A diferença da conquista do ano passado para esse foi o planejamento feito para a busca desse título. Tivemos a vinda do professor Danilo (Vaz – auxiliar técnico), que assumiu a equipe nos jogos em que eu estive com o feminino, e nos ajudou demais. A conquista dos JAPs nos posicionou ainda mais para a conquista do Paranaense, e ainda temos o Brasileiro no final do ano. Portanto, traçamos um objetivo no início do ano para vencer as três competições da temporada, e uma já conseguimos. Agora vamos buscar as outras duas!”.

Passada a conquista dos Jogos Abertos do Paraná, a Serpente volta o seu foco para a sequência do Campeonato Paranaense Chave Ouro, que no próximo final de semana, nos dias 26 e 27 de Outubro, em Dois Vizinhos, no Ginásio de Esportes Teodorico Guimarães, terá dois compromissos pela frente: no sábado, encara dos donos da casa, e no domingo, já disputa o mata-mata, pelas quartas de final, ainda sem adversário definido.

JOGOS REALIZADOS

16/10 – Cascavel 33 x 18 Ribeirão do Pinhal

17/10 – Cascavel 28 x 23 Foz do Iguaçu

18/10 – Cascavel 28 x 25 Campo Mourão

19/10 – Cascavel 33 x 22 Londrina [semifinal]

20/10 – Cascavel 22 x 21 Maringá [final]

ATLETAS / COMISSÃO TÉCNICA

Goleiros: Cubano e Flávio

Pontas: Carlito (14), Gui (3), Jair (5), Kenio (3) e Pedrinho (23)

Meias: Catena (1), Cyborg (18), Ítalo (6) e Plinio (27)

Pivôs: Ceará (15) e Elizeu (2)

Armadores: Diego (4) e Jackson (22)

Base: Cebola (1)

Técnico: Neudi Zenatti

Auxiliar Técnico: Danilo Vaz