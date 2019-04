O Cascavel Futsal conseguiu mais uma vitória na Série Ouro do Paranaense de Futsal, a quarta em quatro jogos. Ontem, pela quarta rodada, a Serpente Tricolor recebeu o Marreco para um duelo entre duas equipes invictas no Estadual e venceu por 4 a 0, com gols de Madson (foto), Roni, Edimar e Humberto, no Ginásio da Neva. Na sexta-feira, o time cascavelense voltará a atuar diante de seu torcedor, mas pela Liga Futsal, contra o atual campeão Pato Branco.