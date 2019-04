Cascavel Futsal troca de casa

Cascavel – Casa do Cascavel Futsal, o Ginásio da Neva passará por reformas nos próximos meses. Com isso, o Tricolor passará a mandar seus jogos no Ginásio Poliesportivo Thereza Campagnolo Grolli, conhecido como Ginásio da Coopavel.

O espaço fica anexo à Associação Atlética da Coopavel, às margens da BR-467, sentido Toledo, e acomoda cerca de 2.000 espectadores.

O primeiro compromisso do Cascavel Futsal na nova casa este ano será na próxima terça-feira (30), às 20h, contra o São Lucas, pelo encerramento da 6ª rodada da Série Ouro.

Já pela Liga o primeiro jogo será no dia 4 de maio (sábado), contra o Carlos Barbosa. Antes dessas partidas, o Tricolor visitará o Atlântico neste sábado (27), em Erechim (RS), pela 3ª rodada da Liga.

No ano passado, a Serpente mandou dois jogos na Coopavel e acumulou duas derrotas: 4 a 3 para o Minas, pela LNF, e 7 a 5 para o São José dos Pinhais, pelo Paranaense.

A reforma no Ginásio da Neva deverá durar três meses e contemplar melhorias estruturais, com adequações no quesito acessibilidade, além de revisões nos sistemas elétrico, hidráulico e sanitário, pinturas (teto, paredes e piso), troca de portas e melhorias nas cabines de imprensa. Serão investidos mais de R$ 300 mil no local.

E o Sérgio Mauro?

Recém-reformado, o Ginásio Sérgio Mauro Festugatto está em desacordo com as normas da Liga Nacional de Futsal relacionadas à área de escape no entorno da quadra, apesar de estar apto a receber jogos do Paranaense. Entretanto, a diretoria do Cascavel Futsal concluiu ser inviável a mudança de ginásio a cada competição, pela logística de treinos (placas de publicidade e material esportivo) e adaptação de quadra.