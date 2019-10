Cascavel Futsal é eliminado da Chave Ouro

Pelo jogo de volta das quartas de final da Série Ouro de Futsal, o Cascavel recebeu o Marreco no Ginásio Elvira Menin em Santa Tereza na noite de sábado (19). Nos últimos anos o Marreco Futsal tem sido a pedra no sapato do Cascavel Futsal, e desta vez não foi diferente. Já nos primeiros 10 segundos de partida, Sinoê recebeu livre e marcou, sem nenhum jogador do Cascavel tocar na bola. O que era difícil ficou ainda mais.

A equipe cascavelense ainda empatou aos 15 minutos com Carlão, mas o Marreco ampliou aos 17 e faltando 40 segundos para terminar o primeiro tempo, Pedro Rei fez o terceiro para o time do sudoeste. No segundo tempo, aos 15 minutos Canabarro faz 4 a 1 e fecha o placar.

Fim de jogo Cascavel 1 x 4 Marreco. Com a derrota o time cascavelense foi eliminado mais uma vez jogando diante da torcida, e agora só resta a Liga de Futsal Paraná onde disputa uma vaga nas semifinais com o Dois Vizinhos.

Já o adversário do Marreco na semifinal será o classificado do jogo entre Pato e Dois Vizinhos. O primeiro confronto no Ginásio Theodorico Guimarães terminou empatado em 4 a 4. O jogo de volta será em Pato Branco.