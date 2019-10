Cascavel debate plantios florestais para geração de energia

Cascavel – Nesta quarta-feira (23), estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais do setor florestal e produtores rurais de Cascavel e região participam do Seminário “A viabilidade do cultivo de eucalipto na região oeste do Paraná”. A intenção é despertar esse público para a importância do cultivo da espécie na região, seus usos e potencial, além do mercado de trabalho associado ao cultivo e uso de eucalipto no oeste do Paraná.

As palestras vão abordar mercado regional de madeira e rentabilidade; cultivo, aptidão de terras e condições climáticas para eucalipto.

O projeto Bioeste foi criado para dar bases mais sólidas ao plantio de árvores para a produção de energia no oeste do Paraná. É uma parceria entre Embrapa Florestas, CIBiogás e Itaipu Nacional.