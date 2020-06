Cascavel contabiliza 94 casos de coronavírus nas últimas 24 horas; mais duas mortes foram registradas

O boletim epidemiológico da covid-19 desta terça-feira (16), trouxe 94 casos do novo coronavírus e mais duas mortes pela doença em Cascavel nas últimas 24 horas. O município tem 1.356 casos do novo coronavírus, desses, 366 pessoas estão com o vírus ativo no organismo e já foram registradas 22 mortes.

Dos casos positivos, 18 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 16 em enfermaria e 322 em isolamento domiciliar. São considerados recuperados 968 pessoas.

Outros 31 pacientes aguardam resultado dos exames. Desses, sete estão internados em UTI e 24 em enfermaria.

Confira o boletim completo: