O prefeito Leonaldo Paranhos garantiu apoio da Prefeitura ao Cascavel Celebra a Vida, evento agendado para 20 de outubro em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Trata-se de um ato conjunto idealizado pelo movimento Brasil Vivo sem Aborto, pela Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família em parceria com a prefeitura, alusivo ao Dia do Nascituro (8 de outubro), data que marca o encerramento da Semana Nacional da Vida (1º a 7 de outubro).

O lançamento ocorreu ontem (10) no Paço Municipal e contou com a presença de representantes de diversos movimentos pastorais da Igreja Católica. A equipe do Território Cidadão atuará diretamente na divulgação do ato, com objetivo de articular o maior número de participantes.

Sobre o movimento

O vereador Olavo Santos, principal idealizador do ato, disse que o movimento simboliza a luta de todas as pessoas em defesa da vida, desde o ventre materno até o fim natural.

Programação

O ato terá início às 15h em frente à Catedral. A programação contará com apresentações de música gospel, testemunhos de jovens casais dos movimentos e pastorais da Arquidiocese de Cascavel, exposição de projetos do governo que auxiliam na defesa da vida, entre outras atividades.