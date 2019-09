Casa de Custódia: Secretário garante obra, mas pede terreno

Reportagem: Cláudia Neis

A construção da Casa de Custódia, que abrigaria presos provisórios e resolveria o problema da superlotação da Cadeia Pública de Cascavel, foi confirmada nessa quarta-feira (4) pelo secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho, em reunião com o vereador Rafael Brugnerotto (PTB). “Nós trouxemos até o secretário a situação da cadeia; nesta quarta-feira eram 162 detentos ali no espaço para 16. O que resolveria a situação seria a Casa de Custódia, que abrigaria esses presos, e, diante disso, o secretário prometeu que, se a prefeitura doar o terreno, ele garante a licitação e o início da obra até dezembro deste ano”, conta o vereador.

Ele disse que o prefeito Leonaldo Paranhos, presente na reunião, garantiu que vai estudar um possível local para a construção.

A existência de uma verba de R$ 15 milhões para a construção da Casa de Custódia havia sido citada pelo juiz da VEP (Vara de Execuções Penais), Paulo Damas, na última semana, em entrevista ao HojeNews, mas a informação foi negada pela assessoria da Sesp.

A obra de ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) em 334 vagas também está em tramitação e não deve sofrer alteração por conta da construção da Casa de Custódia.

Presos no antigo Cense I

Outra situação proposta ao secretário Rômulo Marinho pelo vereador Rafael Brugnerotto para amenizar temporariamente a situação da Cadeia Pública é a possibilidade de transferir alguns presos para o prédio que abrigava o Cense I, no Bairro Coqueiral. “O imóvel fica na Avenida Brasil e está sem uso. Nós vamos fazer uma vistoria no local e verificar a possibilidade. Além disso, essa autorização para o uso depende também de uma conversa entre as Secretarias de Justiça e Segurança Pública”, explica Brugnerotto.

O prédio do Cense ao qual o vereador se refere chegou a ser interditado pela Justiça devido à falta de condições para abrigar menores em conflito com a lei.