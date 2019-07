Casa Abrigo: Adolescentes ateiam fogo em colchões

Adolescentes alojados em uma Casa Abrigo em Cascavel atearam fogo em colchões dentro do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h de ontem (18) para conter o fogo, mas quando os oficiais chegaram as chamas já tinham sido controladas por funcionários.

O secretário de Assistência Social, Husdon Moreschi, enviou uma carta à redação do Jornal HojeNews solicitando que não fosse divulgado o endereço da Casa para a segurança dos menores, mas não respondeu aos questionamentos sobre o caso, quem teria posto fogo, as razões e as providências.

Outras denúncias

Há poucos meses, o HojeNews reproduziu denúncias de vizinhos sobre a fuga de adolescentes do local e o uso de bebidas alcoólicas e brigas entre os jovens. Na ocasião, a secretaria adotou medidas como a instalação de grade e reuniões com a equipe para resolver as questões.

Agora, novas denúncias de uso de drogas pelos jovens em frente à Casa foram relatadas por vizinhos, que afirmam que é frequente o acionamento do Samu para atender jovens sob o efeito de drogas.

Também não houve resposta da secretaria sobre essas denúncias.