Carteira de Trabalho passará a ser digital

A partir da primeira semana de fevereiro será possível fazer a Carteira de Trabalho de casa, utilizando o celular, já que o documento físico deixará de existir.

De acordo com a Agência do Trabalhador de Cascavel, para ter acesso ao documento digital é preciso instalar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível no Play Store e no App Store, e realizar o login utilizando o CPF e a mesma senha cadastrada no site Emprega Brasil ou no aplicativo Sine Fácil (se não tiver, precisa fazer). No aplicativo estarão disponíveis todas as experiências profissionais do trabalhador.

Os trabalhadores que já possuem a carteira física poderão usar o documento até que todos os campos de registro estejam preenchidos. “Quem já tem, usa normalmente até terminar o campo de registro, aí, sim, faz a nova CTPS [Carteira de Trabalho e Previdência Social] digital”, explica a gerente da Agência do Trabalhador, Marlene Crivelari.

Quem ainda não tem a Carteira de Trabalho deve acessar o aplicativo e selecionar a opção “crie sua conta” e fornecer as informações profissionais e pessoais solicitadas.

Segundo Marlene, a medida é necessária para acompanhar o mundo tecnológico. “Será 100% mais fácil e ágil. O que precisamos é estar acompanhando os dados da admissão e demissão, nada mais”.

Quando for contratado, o trabalhador que tiver a carteira digital precisará apenas informar apenas o número do CPF.